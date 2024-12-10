Власти Озёрска планируют приобрести Lada Vesta для муниципальных нужд (фото)

Администрация Озёрского муниципального округа ищет подрядчика для оказания услуг лизинга по приобретению автомобиля марки Lada Vesta для муниципальных нужд. Власти готовы потратить на это более 2,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, автомобиль должен быть оснащён бензиновым двигателем мощностью не менее 105 лошадиных сил и механической коробкой передач. Тип кузова — седан. Выбранный цвет — белый. Комплектация должна в том числе включать кондиционер с системой климат-контроль, бортовой компьютер, магнитолу с динамиками, подогрев передних сидений, тонировку задних стёкол, датчики парковки и дорожный набор. Объём топливного бака — не менее 55 литров — «обусловлен поездками на длительные расстояния в летние и зимние периоды». Год выпуска — не ранее 2024.

Срок лизинга — 12 месяцев. Размер авансового платежа — 700 тыс. рублей. Выкупная цена — 1000 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 декабря. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 13 декабря. Контракт должен быть исполнен до конца 2025 года. Срок передачи имущества — не позднее 10 дней с даты заключения контракта. Источник финансирования — местный бюджет.

Власти Пионерского городского округа в 2024 году провели три закупки на оказание услуг лизинга на приобретение автомобилей HAVAL H9. В одном случае цена контракта — 6,135 млн рублей, во втором и третьем — по 6,971 млн рублей. Закупки объяснили «большим износом» автопарка.

Администрация Калининграда в конце сентября заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение автомобиля Kaiyi X7 чёрного цвета. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Как отметили в муниципалитете, кроссовер является служебным транспортным средством администрации Калининграда.

Власти Гурьевска планировали взять в лизинг кроссовер комплектации Luxury Kaiyi X7 Kunlun за 4,29 млн рублей, однако торги были признаны несостоявшимися.