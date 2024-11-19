В мэрии Калининграда назвали новую дату готовности Макс-Ашманн-парка

В администрации Калининграда назвали новую дату готовности Макс-Ашманн-парка. Её уточнила глава горадминистрации Елена Дятлова во время встречи с журналистами после оперативного совещания во вторник, 19 ноября.

Прежде чем перейти к конкретике, сити-менеджер назвала парк «сериалом», который никак не закончится, и даже пошутила, что с журналистами, когда акты выполненных работ будут закрыты, будет нечего обсуждать.

«Мы наконец-то подписали технические условия, и подрядчик будет осуществлять оставшийся монтаж в виде камер. На вопрос „когда же появится свет?“ есть дата, которую мы видим реалистичной. До 15 декабря текущего года», — сообщила Дятлова.

Далее, по словам чиновницы, последует «финансовое наказание» подрядчика.

«Сумма штрафных санкций сейчас приближается к 5,5 млн рублей. Каждый день просрочки — это увеличение штрафных санкций. При окончательном расчёте, при подписании акта выполненных работ, эта сумма будет вычтена из расчёта с подрядной организацией, — добавила она. — Это история публичная, есть сайт закупок, там вывешиваются акты выполненных работ, вывешиваются суммы окончательных расчётов. Собственно, мои слова можно будет перепроверить каждому жителю города».

В конце августа этого года руководитель компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов приглашал главу администрации Елену Дятлову принимать выполненные работы в парке в середине сентября. Обустройством сетей там занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт». Как пояснили в мэрии города, на объект в качестве субподрядчика вышла компания «Мосинжиниринг».

Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с ИП Скрендо, снизившим в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.