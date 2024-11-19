Проект бульвара Снегова в Калининграде прошёл госэкспертизу

Проект бульвара Снегова в Калининграде прошёл госэкспертизу
Слайд из презентации проектировщиков ПБ «Артпроект»
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Проект строительства бульвара Снегова и участка ул. Стрелецкой в Калининграде прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь о втором этапе проекта, в рамках которого планируют построить 625 метров дорожного полотна бульвара Снегова, связывающего улицы Благовещенскую и Молодой Гвардии. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию подготовила компания «Проинжиниринг» (Татарстан). Застройщик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Положительное заключение получено 18 ноября.

Всего проект предусматривает четыре этапа. Первый предполагает переустройство линий электропередач, последующие три — дорожное строительство. В 2023 году стоимость работ оценили в 700 млн рублей.

Третий этап предусматривает строительство продолжения улицы Стрелецкой, длина нового отрезка должна составить 220 метров. Во время четвёртого этапа горвласти намерены создать пешеходный мост длиной в 60 метров. Работы планируют завершить в 2027 году.

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