На Балтийской косе во рве люнета обнаружили лыжу от неизвестного транспорта (фото)

На Балтийской косе во время обследования водолазами рва люнета была найдена лыжа от неизвестного транспортного средства. Сотрудники музея «Старый люнет» опубликовали фото предмета, пояснив, что лыжа широкая, деревянная и обита жестью. Кроме того, на фото хорошо видна металлическая конструкция, при помощи которой лыжа должна была крепиться к корпусу транспорта.

«Мы просим специалистов высказаться, чтобы мы могли понять, что это, — сообщила „Новому Калининграду“ директор музея Валерия Надымова. — Сама лыжа сейчас не экспонируется, она хранится в фондах музея, где её планируют отреставрировать».

Фото предоставлены Валерией Надымовой

В комментариях под публикацией уже появился ряд предположений, какой транспорт мог быть оборудован таким полозом. В частности, среди версий назывались аэросани, лёгкий самолет (полоз как зимняя версия шасси), артиллерийская установка.