На Балтийской косе во рве люнета обнаружили лыжу от неизвестного транспорта (фото)

На Балтийской косе во рве люнета обнаружили лыжу от неизвестного транспорта (фото)
Фото предоставлено Валерией Надымовой
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На Балтийской косе во время обследования водолазами рва люнета была найдена лыжа от неизвестного транспортного средства. Сотрудники музея «Старый люнет» опубликовали фото предмета, пояснив, что лыжа широкая, деревянная и обита жестью. Кроме того, на фото хорошо видна металлическая конструкция, при помощи которой лыжа должна была крепиться к корпусу транспорта.

«Мы просим специалистов высказаться, чтобы мы могли понять, что это, — сообщила „Новому Калининграду“ директор музея Валерия Надымова. — Сама лыжа сейчас не экспонируется, она хранится в фондах музея, где её планируют отреставрировать».

Фото предоставлены Валерией Надымовой

В комментариях под публикацией уже появился ряд предположений, какой транспорт мог быть оборудован таким полозом. В частности, среди версий назывались аэросани, лёгкий самолет (полоз как зимняя версия шасси), артиллерийская установка.

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