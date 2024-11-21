Власти Черняховска намерены объявить новый конкурс на разработку проекта ФОКа

Администрация Черняховского округа готовит документы, чтобы объявить новый конкурс и найти организацию для разработки проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщила администрация округа в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Рассчитываем, что в следующем году проект будет готов. По готовности проектно-сметной документации мы сможем отправить документы на софинансирование. После этого можно будет определить сроки самого строительства», — сообщили в администрации.

Напомним, что контракт на проектирование был заключен с ООО «Прогресс проект» ещё в 2020 году, компания скинула начальную стоимость контракта с 1,6 до 1,32 млн рублей. В феврале 2021 года областное правительство опубликовало проект постановления о выделении на строительство ФОКа почти 1 млрд рублей. Однако строительство так и не началось. В январе 2022 появилась информация о переделке проектно-сметной документации. Тогда сообщалось, что сроки строительства «несколько сдвинулись», потому что экспертиза отправила проект на доработку. Строительство объекта тогда намечалось на 2025 год.

В мае 2023 года стало известно, что проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске вновь пришлось переделывать из-за изменившихся нормативов. К концу июня проект все еще не вышел из экспертизы, власти муниципалитета объясняли это тем, что «объект серьезный». В марте 2024 года стало известно, что ФОК, который, как ожидалось, будет включать в себя бассейн, спортзал и ледовую арену, получил отрицательное заключение госэкспертизы.