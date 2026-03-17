На проект ФОКа в Черняховске выделили более 60 млн рублей

Власти Калининградской области выделят субсидию на подготовку к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске. Соответствующее распоряжение подписано 13 марта и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает предоставление средств из областного бюджета бюджету Черняховского муниципального округа на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности — строительство ФОКа. Речь идет о финансировании разработки проектной и рабочей документации будущего комплекса.

Согласно приложению, площадь объекта составит 9808,5 кв. м. Предельная стоимость работ определена в 74,2 млн руб., из которых 60,8 млн руб. (82%) профинансируют из областного бюджета. Реализация проекта рассчитана на 2026-2027 годы. Главным распорядителем средств выступает министерство строительства и ЖКХ Калининградской области.

Планы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске обсуждаются уже несколько лет. Как ранее сообщали власти округа, после подготовки проектно-сметной документации муниципалитет рассчитывал выйти на софинансирование строительства.

Напомним, что контракт на проектирование был заключен с ООО «Прогресс проект» ещё в 2020 году, компания скинула начальную стоимость контракта с 1,6 до 1,32 млн рублей. В феврале 2021 года областное правительство опубликовало проект постановления о выделении на строительство ФОКа почти 1 млрд рублей. Однако строительство так и не началось. В январе 2022 появилась информация о переделке проектно-сметной документации. Тогда сообщалось, что сроки строительства «несколько сдвинулись», потому что экспертиза отправила проект на доработку. Строительство объекта тогда намечалось на 2025 год.

В мае 2023 года стало известно, что проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске вновь пришлось переделывать из-за изменившихся нормативов. К концу июня проект все еще не вышел из экспертизы, власти муниципалитета объясняли это тем, что «объект серьезный». В марте 2024 года стало известно, что ФОК, который, как ожидалось, будет включать в себя бассейн, спортзал и ледовую арену, получил отрицательное заключение госэкспертизы.