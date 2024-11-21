Эксперт оценил пассажиропоток трамвая на пр-те Победы в 1300 человек в час

Вице-президент объединения предприятий электротранспорта МАПГЭТ Александр Морозов оценил перспективный пассажиропоток трамвая на проспекте Победы в Калининграде в случае ликвидации дублирования автобусами в 1300 человек в час. Независимые расчёты на основе открытых данных были произведены по просьбе известного урбаниста Аркадия Гершмана и опубликованы в Telegram-канале «Город для людей».

«С учётом оптимизации маршрутной сети и переориентации пассажиров на трамвай пассажиропоток трамвая составил бы более 1300 пассажиров в час пик. Для обслуживания данного потока потребовалось бы организовать движение сочленённых вагонов трамвая „Корсар“ (вместимостью 103 пассажира при 4 чел/м²) с интервалом не более 4,5 минуты, или поездов из таких вагонов (по 2 вагона) с интервалом не более 9 минут», — цитирует Гершман Морозова.

По расчётам эксперта, расходы на восстановление и ремонт трамвайных путей (с учётом имеющегося основания и территории, наличия подстанций и т. п.) оцениваются в 550 млн рублей до кольца на Радищева и ещё в 600 млн рублей до кольца у Юдиттенкирхе, итого в 1150 млн рублей. «С учётом только экономии эксплуатационных расходов вложения в восстановление трамвая окупятся менее чем за 12 лет, а если учесть социально-экономический эффект (экономия времени пассажиров, сокращение ущерба от ДТП и экологического ущерба) — менее, чем за 10 лет», — резюмирует Александр Морозов.

По результатам мониторинга перспективного трамвайного пассажиропотока на проспекте Победы, проведённого по заказу администрации Калининграда, «речь шла о 40 пассажирах в час на данном участке». Об этом «Новому Калининграду» рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Я верю, что существует какой-то документ, где прописан низкий пассажиропоток трамвая в этом месте, но я не верю этим цифрам. Просто если до 2012 года трамвай по улице ходил полный, то как мог пропасть пасспоток при общем росте населения города? Кроме того, если тут некому ездить, то зачем тогда расширять дорогу для машин? Это два очень простых вопроса, которые разбивают цифры от мэрии», — прокомментировал данные исследования Аркадий Гершман.

В середине октября в начале проспекта Победы в районе Центрального парка рабочие приступили к демонтажу трамвайных рельсов. За год до этого на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Рельсы начали убирать в апреле, в конце мая стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.

В марте 2021 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла, что задача вернуть трамвай маршрута № 4 на проспект Победы не может быть решена быстро из-за того, что есть сложности с организацией кольцевого маршрута. Он, по её словам, был частично застроен.

В начале ноября жители проспекта Победы инициировали открытое письмо в поддержку калининградского трамвая. Сбор подписей ведётся в интернете, а также в оффлайн-режиме. Позицию защитников трамвая в интервью «Новому Калининграду» обозначил представитель общественности, краевед Александр Панфилов.

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