Общегородская магистраль: власти не намерены возвращать трамвай на пр-т Победы

В Калининграде продолжается сбор подписей за сохранение трамвая на проспекте Победы, организованный инициативными группами «Право на город» и «Парковое кольцо». По словам общественников, власти уничтожают историческую трамвайную инфраструктуру и не дают трамваю стать современным, скоростным и тихим. В свою очередь председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов во вторник, 19 ноября, отвечая на вопросы «Нового Калининграда», решил тезисно объяснить, почему власти не могут оставить трамвай на проспекте Победы.

В первую очередь Романов предложил обратиться к Генеральному плану, где, по его словам, «не предусмотрено трамвайное движение по проспекту Победы до бывшего трамвайного кольца».

«Мы разрабатываем проектно-сметную документацию по реконструкции участка проспекта Победы от улицы Радищева до проспекта Кутузова, — сообщил Романов. — Сейчас мы видим этот отрезок как магистраль общегородского значения, соединяющую входную группу в город и опорную сеть дорог со стороны проспекта Победы, со стороны Балтийского шоссе и Северного обхода».

Чиновник-транспортник заметил, что на указанном участке проводился мониторинг и вычисление как сегодняшнего, так и перспективного трамвайного пассажиропотока.

«Мониторили мы как в части своих собственных сил, так и в части рекомендаций, которые были даны комплексной схемой организации дорожного движения, разработанной и утверждённой в 2023 году, — сообщил он. — В заключении того документа говорилось о низком пассажиропотоке, речь шла о 40 пассажирах в час на данном участке».

Демонтаж трамвайных путей на проспекте Победы в 2023 году. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Городские власти, по словам Романова, проводили подсчёт силами подведомственной организации («Центром организации дорожного движения и пассажирских перевозок»). «Мы выходили на объект, мониторили в том числе существующий пассажиропоток, переводили его в перспективный пассажиропоток на случай запуска трамвайного движения, оценивали капиталовложения на данном участке, — продолжил он. — Итоги нашей работы подтвердили фактически итоги работы комплексной схемы организации дорожного движения. Наш пассажиропоток составил 32 человека в час. При этом стоит учесть, что на данной улице у нас идёт шесть муниципальных [автобусных] маршрутов и три межмуниципальных маршрута, то есть можно подытожить, что там фактически девять автобусов того или иного характера, которые могут перевозить пассажиров. Если перейти к наполняемости одного пассажирского вагона по типу трамвая „Корсар“, вместимость которого составляет 177 пассажиров, то мы с вами получим на этом участке заполняемость не более 6% на одну единицу техники».

Романов добавил, что аналогичную аналитическую работу (чтобы сравнить пассажиропоток) власти провели на Фестивальной аллее от кольца на улице Бассейной до улицы Алябьева и Советского проспекта.

«Учитывая типологию застройки, пассажирооборот на том участке составил 292 человека в час, — продолжил чиновник. — Если говорить о пассажироёмкости на одну единицу техники по типу „Корсара“, то загрузка составляет 55 процентов. Это немножко другие цифры».

Романов также предлагает учесть экономику и состояние трамвайного пути на проспекте Победы, которое, по его словам, «не отвечает транспортно-эксплуатационным требованиям».

«То есть необходимо было бы провести работу для замены рельсошпальной решетки и контактной сети, — заявил он. — Учитывая протяженность объекта 2,1 километра, минимальные капиталовложения составляют более 500 млн рублей. При этом устойчивого пассажиропотока, учитывая, что трамвай — это всё-таки городское метро, на данном отрезке мы не видим».

Сотрудник мэрии поспешил добавить, что представители калининградской горадминистрации учитывали положительные и отрицательные практики других регионов России, где идёт развитие трамвая «в исторических его габаритах и параметрах». По его словам, там также сталкиваются с проблемами низкой загрузки в малоэтажной исторической застройки.

Возвращаясь к реалиям Калининграда, Романов отметил, что основной спрос на пассажирский транспорт на проспекте Победы сосредоточен в районе посёлка имени Александра Космодемьянского, однако проблема упирается в финансирование и реальные возможности протягивания путей в направлении этого микрорайона.

«Здесь он был бы актуален, здесь бы мог формироваться пассажиропоток. Но для того, чтобы дотуда дотянуть трамвай, необходимо иметь габарит», — добавил он.

Трамвайная стратегия калининградских властей, со слов Романова, заключается в сохранении и восстановлении действующей инфраструктуры, в формировании трамвайных колец малого и большого диаметра, а также в направлении трамвая в восточный жилой район через улицы Фрунзе, Гагарина и Благовещенскую.

Антон Романов также пояснил, какая перспектива ожидает отрезок бывшего трамвайного маршрута на проспекте Победы от ЦПКиО до проспекта Кутузова, где власти уже успели попилить рельсы и построить две автомобильные парковки.

Демонтаж путей на проспекте Победы осенью 2024 года. Фото предоставлено Александром Панфиловым

«На кусок от Каштановой аллеи до проспекта Мира у нас нет проектно-сметной документации. Поэтому говорить о том, что будет с этим габаритом трамвая, пока преждевременно. Он будет сохранён, он будет жить в том виде, в котором есть. Если будут какие-то мероприятия по реконструкции самой улицы, тогда там уже будут мероприятия, предложенные и рассмотренные. Сейчас этих мероприятий в программе нашей деятельности нет», — заключил он.

Напомним, в середине октября в начале проспекте Победы в районе Центрального парка рабочие приступили к демонтажу трамвайных рельсов. За год до этого на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Рельсы начали убирать в апреле, в конце мая стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.

В марте 2021 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла, что задача вернуть трамвай маршрута № 4 на проспект Победы не может быть решена быстро из-за того, что есть сложности с организацией кольцевого маршрута. Он, по её словам, был частично застроен. Аналогичная ситуация сложилась с трамваем № 1 (пр. Победы — ул. Тельмана — ул. Невского) — его «кольцо» располагалось ранее на месте нынешнего ТЦ «Аврора».

В сентябре этого года горвласти заключили контракт с ЗАО «СМУ-7» стоимостью 4,45 млн рублей на создание парковок для посетителей Центрального парка.

В начале ноября жители проспекта Победы инициировали открытое письмо в поддержку калининградского трамвая. Обращение адресовано губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Сбор подписей под письмом ведётся в интернете, а также в оффлайн-режиме. Калининградцы предлагают всем желающим высказаться против планов расширения дороги на проспекте за счёт ликвидации трамвайной инфраструктуры и в целом против уничтожения системы трамвайного транспорта в областном центре. Позицию защитников трамвая в интервью «Новому Калининграду» обозначил представителем общественности, краевед Александр Панфилов.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград, предоставлено Александром Панфиловым