Минобр намерен платить педагогам по 50 тыс. за привлечение кадров в школу

Сотрудникам школ в Калининградской области хотят платить по 50 тыс. руб. за привлечение кадров в систему образования. Проект постановления правительства «О мере социальной поддержки в виде единовременной выплаты педагогическим работникам образовательных организаций „Приведи коллегу“» в настоящее время проходит процедуру публичных обсуждений.

50 тыс. руб. предполагается выплачивать сотрудникам государственных и муниципальных учреждений образования за привлечение педагогических работников в свою организацию. При этом привлеченный педагог должен соответствовать нескольким условиям: быть не старше 55 лет включительно, иметь оконченное высшее или среднее профобразование, отвечающее квалификационным требованиям, не иметь трудового стажа по должности педагогического работника на территории Калининградской области и др.

Сотрудник, который привлек коллегу, сможет получить выплату после того, как специалист проработает в организации непрерывно не менее 6 месяцев после оформления трудового договора. Также предъявляется еще ряд требований.

Общественное обсуждение проекта завершается 6 марта, оставить отклик можно на сайте правительства по ссылке.

Отметим, ранее пресс-служба правительства Калининградской области сообщала, что для привлечения в сферу образования специалистов из других регионов вводится поощрительная выплата «Приведи коллегу», выплата на переезд и компенсация расходов на наем жилья.

Министр здравоохранения Сергей Дмитриев также рассказывал, что в регионе действует программа «Приведи коллегу» для врачей.