У проекта ЖК с гольф-полем под Светлогорском сменился инвестор

У проекта жилого квартала с полем для гольфа под Светлогорском сменился инвестор. Информация об этом размещена в протоколе заседания инвестиционного совета при губернаторе Калининградской области.

Возведение квартала планируется в посёлке Зори в семь очередей. Инвестором проекта теперь выступает ООО «СЗ „Раушен Гольф Энд Резиденс“». Её руководителем значится Алексей Васин. Он же, согласно базе данных контрагентов, руководит и АО «СЗ „Раушен Хотел Ресорт“». Ранее именно эта компания выступала в качестве инвестора проекта.

Каждый этап строительства жилого квартала в посёлке Зори признан отдельным инвестпроектом, соответствующим критериям масштабного. Разработка продлится до середины августа 2025 года. Весной архитектурные решения проекта должен рассмотреть региональный градсовет.

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