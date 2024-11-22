У проекта ЖК с гольф-полем под Светлогорском сменился инвестор

У проекта ЖК с гольф-полем под Светлогорском сменился инвестор
Изображение: схема инвестиционного проекта
Все новости по теме: Масштабные инвестпроекты

У проекта жилого квартала с полем для гольфа под Светлогорском сменился инвестор. Информация об этом размещена в протоколе заседания инвестиционного совета при губернаторе Калининградской области.

Возведение квартала планируется в посёлке Зори в семь очередей. Инвестором проекта теперь выступает ООО «СЗ „Раушен Гольф Энд Резиденс“». Её руководителем значится Алексей Васин. Он же, согласно базе данных контрагентов, руководит и АО «СЗ „Раушен Хотел Ресорт“». Ранее именно эта компания выступала в качестве инвестора проекта.

Каждый этап строительства жилого квартала в посёлке Зори признан отдельным инвестпроектом, соответствующим критериям масштабного. Разработка продлится до середины августа 2025 года. Весной архитектурные решения проекта должен рассмотреть региональный градсовет.

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Проект квартала с полем для гольфа в Светлогорске получил одобрение инвестсовета в 2021 году. Тогда предполагалось, что 10 земельных участков в 539 га передадут компании «Раушен Хотел Ресорт». Ею руководит человек, близкий к семье экс-главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. В июле 2023 стало известно, что в областном правительстве начали готовить изменения в генплан Светлогорска. Часть из них касалась территории вокруг поселка Зори, на которой было запланировано гольф-поле. Спустя время власти заявили, что СЗ «Раушен Хотел Ресорт» не предоставили в аренду земли под инвестиционный проект.

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