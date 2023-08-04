Гольф & жилье: что известно о планах связанной с Мантуровым фирмы по застройке под Светлогорском

В конце 2021 года областной инвестсовет рекомендовал передать компании «Раушен Хотел Ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, земли в поселке Зори Светлогорского округа. На них собираются создать «рекреационно-жилой кластер» с гольф-полем на 18 лунок. Под эту застройку вносят очередные изменения в Генплан муниципалитета. Когда инвестору собираются передать земли и что известно о новом крупном проекте компании экс-начальника Антона Алиханова — в материале «Нового Калининграда».



Впервые о планах областных властей по масштабной застройке в районе поселка Зори на юге Светлогорска стало известно в 2017 году, когда архитектор Александр Башин презентовал концепцию развития курортного города. Он предложил перенести в поселок Зори строительство жилья, чтобы «разгрузить центр от жилой функции». Предполагалось, что высота зданий не будет превышать пять этажей.

Ранее в Зорях работал обанкротившийся совхоз «Светлогорский». В 2018 году Корпорация развития Калининградской области предложила построить на его землях, на площади в 600 гектаров, жилье и общественно-деловые здания. Схемой, которую публиковала организация, были предусмотрены гольф-поле, киностудия и коттеджный поселок. Объем инвестиций в корпорации тогда оценивали в 209 млрд рублей.





Изначально в проект хотела вложиться компания «Калининград-Гольф», принадлежавшая на тот момент Виктору Фесику — экс-директору «Калининградтеплосети», Маргарите Липчанской, Владимиру Садовникову и Татьяне Телегиной. В Корпорации развития заверяли, что фирма провела часть геологических изысканий, а также «проработала вопросы» по поставке необходимого оборудования и инвентаря для реализации проекта. «Бюрократические вопросы, как, например, бизнес-план, они передали корпорации. Готовность реализовывать проект полная», — заявлял в интервью «Новому Калининграду» Владимир Фомин, занимавший на тот момент должность заместителя главы корпорации. Финансировать проект планировал Сбербанк, но впоследствии в кредитной организации отказались от этой идеи.

Земли на юге Светлогорска начали готовить под гольф-поле в 2019 году. Тогда областное правительство внесло изменения в Правила землепользования и застройки муниципалитета. Семь крупных участков перевели в зону рекреации, на которой разрешено размещать площадки для занятия спортом, один участок предусмотрели под малоэтажную застройку. В Зорях, как сообщалось, была построена необходимая для будущего проекта инфраструктура, но до стадии реализации «Калининград-Гольф» не дошел. Два года назад в областном правительстве, комментируя планы на эту территорию, утверждали, что инвестор «осуществляет корректировку параметров проекта». Впоследствии стало известно, что земли решили передать компании «Раушен Хотел Ресорт», связанной с главой Минпромторга Денисом Мантуровым — бывшим начальником губернатора Антона Алиханова. До перехода на работу в правительство Калининградской области Алиханов занимал должность исполняющего обязанности директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности министерства промышленности и торговли.

Новый инвестор получил земли в Зорях бесплатно и без проведения торгов. В ноябре 2021 года областные власти провели заседание инвестиционного совета, после которого проинформировали, что этот застройщик представил проект «Svetlogorsk Golf&Residence („Светлогорск Гольф Резиденс“)», объем инвестиций в который оценивается в 132 млрд рублей. «Инвестор берет обязательства по строительству в поселке Зори Светлогорского округа школы на одну тысячу мест и детского сада на 200 человек. Кроме того, компания готова построить более 34 километров дорог, обустроить городской паркинг на одну тысячу машиномест и транспортно-пересадочный узел, водозаборную станцию на 10 тысяч кубических метров. В бизнес-проект включено благоустройство территории в районе реки Чистая и создание городского парка», — сообщали в областном правительстве.

Согласно данным из протокола заседания инвестсовета, компании «Раушен Хотел Ресорт» предложили построить на областной земле 516 тысяч квадратных метров жилых зданий и 43,5 тысячи «квадратов» коммерческих помещений. Площадь гольф-поля, как указано в документе, должна составить 95,9 гектара. Общая площадь территории составляет 539 га, ее стоимость на тот момент оценивалась в 9,8 млрд рублей.





Гендиректором «Раушен Хотел Ресорт» является Алексей Васин. По данным Единого госреестра юрлиц, на данный момент он выступает одним из совладельцев компании «360 менеджмент», которая, как писали «Ведомости», управляет в том числе активами семьи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Кому принадлежит непосредственно компания «Раушен Хотел Ресорт», неизвестно. Она зарегистрирована в форме акционерного общества, которое публично не раскрывает держателей ценных бумаг. В 2020 году областное правительстве бесплатно передало под застройку «Раушен Хотел Ресорт» землю на променаде в Светлогорске общей площадью почти 15 тыс. кв. м. Помимо этой фирмы Алексей Васин возглавляет компанию «Ланцет», специализирующуюся на пластической хирургии и косметологии. Она занимается возведением медицинского центра в восточной части светлогорского променада.

Согласно очередным изменениям в Генплан Светлогорска, проект которых опубликовали в июле, помимо гольф-поля в Зорях планируют построить особняки, многоквартирные дома разной этажности и коммерческие объекты. На территории зоны отдыха, которая проходит вдоль реки Чистой, будут предусмотрены несколько участков под малоэтажные дома (до четырех этажей) и ИЖД (на карте — светло-желтого и ярко-желтого цвета) — они располагаются вокруг небольшого озелененного участка. За зоной отдыха предполагается крупная зеленая зона, которая захватывает часть нынешних сельхозземель. Со стороны Калининградского проспекта и улицы Хуторской сформированы территории под застройку среднеэтажными жилыми домами (на карте — оранжевого цвета), общественно-деловыми зданиями (на карте — ярко-розового и фиолетово-розового цвета), торговыми объектами и объектами социального назначения (на карте — сиреневого цвета).





Проект изменений в Генплан Светлогорска

В пресс-службе областного правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что инвестору еще не передали земли под застройку. В региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли пояснили, что предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов станет возможным после внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки Светлогорского округа. Кроме того, для этого должны разработать и утвердить проект планировки территории под объекты «Светлогорск Гольф Резиденс». Проект будет реализован «в границах подлежащих образованию земельных участков», уточнили в пресс-службе.

«Концепция развития территории в районе поселка Зори предусматривает устройство рекреационно-жилого кластера, гармонично связывающего Светлогорск и Пионерский, создающего дополнительные точки притяжения как для жителей города, так и для иногородних туристов», — говорится в ответе на запрос. По данным властей, «основным центром притяжения» нового района должна стать развитая инфраструктура для игры в гольф. Концепцией предусмотрено гольф-поле на 18 лунок, «выполненное по мировым стандартам» и подходящее для проведения турниров, гольф-академии и драйвинг-рейнджа.

«Основным принципом формирования нового района служит невысокая плотность застройки переменной средней этажности (от трех до шести этажей) для интеграции зданий в натуральную экологичную среду городского парка», — сообщили в областном правительстве. Помимо жилья и гольф-поля концепцией предусмотрены ландшафтное озеленение и парковая зона с водоемами. Инвестор обещает обустроить на территории прогулочные велосипедные маршруты и зоны отдыха, «особенно в лесополосе реки Чистой», добавили в областном минпромторге. Объекты планируют вводить в эксплуатацию поэтапно, в период с 2026 по 2032 годы. Объем инвестиций в проект оценивается в 61,9 млрд рублей.

В компании «Раушен Хотел Ресорт» «Новому Калининграду» подтвердили намерения по застройке территории в поселке Зори, но не уточнили подробностей. «Всё пока в планах, в процессе разработки — документация, проект. Пока еще конкретики особой нет», — пояснили в отделе маркетинга.

Текст: Елена Калугина. Схема инвестпроекта — Корпорация развития Калининградской области, карта — Росреестр