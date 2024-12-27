Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Для оценки материалов на предмет наличия пропаганды чайлдфри Роскомнадзор предложил критерии. Они будут выступать основанием для блокировки интернет-ресурсов за распространение запрещённой в России информации. Об этом сообщает «РБК».
К уже установленным критериям оценки информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, предлагают добавить новые. Среди них:
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«убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения»;
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оправдание отказа от деторождения;
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информация «о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей»;
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обоснование «преимущества отказа от деторождения над рождением детей»;
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формирование «искаженного или отрицательного образа беременности, материнства, отцовства и детства;
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формирование «положительного отношения к бездетности».
Закон о запрете пропаганды чайлдфри внесли на рассмотрение в сентябре. Совет Федерации и Госдума приняли его единогласно. Во время рассмотрения проекта в нижней палате парламента внесли поправку, по которой монашество не будут считать пропагандой чайлдфри. В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идей чайлдфри. Напомним, согласно исследованию, каждый третий россиянин поддерживает запрет движения чайлдфри в России, такие же показатели зафиксированы и при опросе жителей Калининградской области.