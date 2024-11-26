Восстановление променада в Янтарном рассчитывают завершить до конца года (фото)

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Фото: страница Янтарного городского округа в соцсети «ВКонтакте»

Власти Янтарного рассчитывают завершить восстановление надводной части променада до конца года. Об этом представители муниципалитета сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты проводят замену настила променада и электрики, которая обеспечит дальнейшую бесперебойную работу фонарей. Благоприятные погодные условия помогают восстанавливать конструкции надводной части променада более активно. Готовый результат планируем презентовать уже до конца текущего года», — говорится в сообщении.

Также в администрации напомнили о том, что движение в этой части променада ограничено, попросив выбирать другие маршруты для прогулок.

Двухкилометровый променад в Янтарном построили в 2014 году за 44 млн рублей по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Из-за ошибки проектировщиков проблемы возникали с самого начала: объект оказался слишком низким, и во время зимних штормов его постоянно заносило песком. Местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны высотой около метра.

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