На капремонт променада в Янтарном выделили 3,7 млн рублей

Власти Янтарного ищут подрядчика для проведения капитального ремонта морского променада. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 24 февраля по 4 марта. Итоги аукциона планируют подвести 10 марта. Максимальная стоимость контракта — 3 769 583 рубля.

Отремонтировать необходимо пять понтонов со сходами. На работы отводится 90 дней с даты заключения контракта. Срок гарантии — один год со дня подписания акта о приёме выполненных работ.

Двухкилометровый променад в Янтарном построили в 2014 году за 44 млн рублей по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Из-за ошибки проектировщиков проблемы возникали с самого начала: объект оказался слишком низким, и во время зимних штормов его постоянно заносило песком. Местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны высотой около метра. Ранее променад ремонтировали в 2024 году.

