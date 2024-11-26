Власти Зеленоградска выделили на «Янтарный талисман» более 404 млн рублей

Власти Зеленоградска выделили на «Янтарный талисман» более 404 млн рублей
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Все новости по теме: Госзакупки

Власти Зеленоградска ищут подрядчика на выполнение работ по объекту «Янтарный талисман», в рамках которого планируют благоустроить Аллею дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 404,8 млн рублей. Общая площадь участка проектирования — 3,09 га. Ранее архитекторы отмечали, что Аллею дружбы хотят полностью перестроить, её круглую центральную площадь — расширить. Концепция предполагает установку на променаде качелей, навесов и стоячих скамеек, создание искусственных авандюн и арт-объекта «Янтарный талисман» в виде дерева из янтаря, смальты и гранитной плитки. На территории Санаторского парка планируется обустроить пешеходные связи, создать «Световой фонтан» и установить питьевые фонтаны с минеральной водой.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 декабря 2024 года. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 5 декабря. Контракт необходимо исполнить до конца 2025 года.

В начале ноября проект реконструкции аллеи Дружбы в Зеленоградске в рамках программы «Янтарный талисман» получил положительное заключение государственной экспертизы.

С «Янтарным талисманом» Зеленоградск в 2023 году победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города, до 20 тысяч человек».

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