В мэрии Калининграда рассказали, сколько зарабатывают дворники

В Калининграде дворник в среднем зарабатывает 35 тысяч рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города, со ссылкой на руководство МБУ «Чистота».

«Зарплата дворников отличается, так как она зависит от количества участков, которые они на себя берут. За один участок на руки они получают 17 700 рублей. Если говорить о примерах, то можно взять за основу улицу Ольштынскую — она вмещает два с половиной участка», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что обычно дворник берёт на себя два участка (в этом случае зарплата выходит чуть более 35 тысяч рублей).

«У дворников „Чистоты“ шестидневная рабочая неделя. Каждый день у них два выхода: утренний и дневной. Первый с 5:00 до 10:00, а второй — с 13:00 до 15:00», — уточнили в мэрии.

После аномального снегопада, который Калининград пережил в конце прошлой недели губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил привлекать к уборке снега жителей за отдельную плату в связи с нехваткой дворников. Глава администрации города Елена Дятлова, которая ранее пожаловалась на нехватку дворников, пообещала заняться этим вопросом.