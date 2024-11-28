Компании «КПД-Строй» разрешили ввести в эксплуатацию дом в Большом Исаково

Калининградская строительная компания «КПД-Строй» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в квартале многоквартирных домов в Большом Исаково Гурьевского района. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства градостроительной политики Калининградской области.



Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 21 ноября. Общая площадь пятиэтажного здания составила 3518,3 кв.м. Кадастровый номер земельного участка 39:03:020005:1078. Многоквартиный жилой дом № 10 расположен по адресу улица В.Сухомлинского, дом 1, корпус 9.

Ранее сообщалось, что компания «КПД-Строй» получила разрешение на строительство пяти многоквартирных домов напротив «Школы Будущего» в Большом Исаково Гурьевского района. Все пять домов застройщик должен был возвести за год (разрешение на строительство действовало до 13 марта 2024 года). Предполагалось, что каждый дом будет иметь пять надземных этажей и иметь среднюю жилую площадь 2-2,5 тыс. квадратных метров.

Напомним, что еще в мае 2021 года земельный участок был выкуплен компанией «КПД Монтаж», представители которой сообщили жителям, что намерены построить на нем 9 семиэтажных домов. Грядущая стройка подняла волну негатива, так как местные жители жаловались на транспортные проблемы, отсутствие мест в детских садах и школе.

После доработки проекта этажность снизилась до пяти, но количество домов выросло до 16. Уже осенью 2021 года компания «КПД-Калининград» получила разрешение на строительство ЖК «Новое Исаково». В компании уточняли, что комплекс по плану должен состоять из пятиэтажных домов. На территории комплекса в одном из домов предусмотрено помещение свободного назначения площадью порядка 600 кв. м. для размещения филиала детского сада.