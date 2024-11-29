Максим Федосеев: «В стране существенный недоремонт в сфере ЖКХ»

Максим Федосеев: «В стране существенный недоремонт в сфере ЖКХ»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в течение 2024 года коммунальщики намерены закончить ремонт 14 километров сетей. О том, что этого недостаточно, рассказал во время рабочего выезда журналистам заместитель главы администрации города Максим Федосеев, возглавивший на этой неделе комитет городского хозяйства и строительства.

«Нужно намного больше, — заявил он. — У нас 735 километров сетей, и мы всё понимаем. Не в Калининграде эта ситуация случилась (Федосеев намекнул на замерзавший в начале этого года подмосковный Подольск — прим. „Нового Калининграда“). По всей стране есть существенный недоремонт в сфере ЖКХ. Об этом на всех уровнях говорят. И на уровне федерального министерства тоже. Конечно же, нужно наращивать темпы».

Какое количество сетей будет отремонтировано в следующем году, Федосеев сообщить затруднился.

«Боюсь сглазить, — уклонился он от прямого ответа. — Ждём определённые позитивные вещи от других уровней бюджета. Пока это не случится, говорить об этом рано. Исходя из нашей ремонтной программы и из городского бюджета, у нас гарантировано обеспечение финансирования примерно на 12 километров сетей».

Федосеев также заметил, что проектирование замены сетей ведётся «с большим запасом».

«Мы сегодня готовы к любым положительным сюрпризам. Задача на предприятии ставилась, чтобы иметь трёхлетний запас проектов. Тогда мы при любых изменениях будем готовы эти проекты исполнять», — заключил чиновник.

В апреле этого года Федосеев, возглавлявший на тот момент муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть», заявил, что по внутриквартальным сетям процент износа в городе составляет около 30%, а по магистральным — около 50%, что вызывает растущую аварийность.

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