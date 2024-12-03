УФАС: власти Зеленоградска отдали строительство детсада «своему» подрядчику

Арбитражный суд СЗФО оставил без удовлетворения жалобу администрации Зеленоградска, подтвердив нарушение антимонопольного законодательства при строительстве нового детсада по ул. Солнечной. Как сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы со ссылкой на решение суда, местные власти заключили договор с подрядчиком в обход конкурентных процедур при закупке работ по строительству детского сада.

«Администрация провела закупку у ООО „Запад-Строй“ как у единственного поставщика, что привело к умышленному обходу конкурентных процедур и ограничению доступа других участников рынка. Антимонопольный орган установил, что между администрацией и компанией было достигнуто соглашение, нарушающее принципы конкуренции. Суд отметил, что действия администрации способствовали созданию преимуществ для „своего“ подрядчика, а нарушение носило систематический характер», — отмечает УФАС.

Напомним, ранее 13-й арбитражный суд согласился с выводами Управления ФАС по Калининградской области о наличии сговора властей Зеленоградска со строительной компанией при закупке работ по строительству детского сада на ул. Солнечной, отменив решение суда предыдущей инстанции.

В постановлении 13-го арбитражного суда уточнялось, что в 2019 году Зеленоградскому округу были выделены из бюджета 226 млн руб. на реализацию программы «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет». На эти средства в течение года необходимо было построить здание дошкольного учреждения, иначе деньги подлежали бы возврату в бюджет. Свидетель Евгений Смирнов, занимавший в с 2019 по 21 февраля 2021 года пост замглавы администрации Зеленоградска, сообщил, что «в начале 2019 года на совещании в администрации заместителем главы администрации Андроновым Р.А. была предложена „схема“ освоения выделенных денежных средств путем использования схемы, примененной в Гурьевском округе, для реализации которой необходимо было передать земельный участок в аренду „своему“ застройщику, с которым достигнута договоренность, а затем выкупить построенное здание в размере выделенных денежных средств».

Также в постановлении суда говорится, что «Строительная компания «Запад-строй» начала строительство дошкольного учреждения в апреле 2019 года до размещения извещения о проведении аукциона на земельный участок «в отсутствие разработанной проектной документации на строительство, получившей положительное заключение экспертизы и без разрешения на строительство».

Новый детсад по ул. Солнечной в Зеленоградске был открыт в январе 2020 года. Это был первый детсад, построенный в округе за 38 лет, он рассчитан на 185 мест, 9 групп, в том числе, три ясельные, спортивный и актовый залы. Как писала муниципальная газета «Волна», планы по строительству на ул. Солнечной нового детского сада были озвучены в феврале 2019 года. «В случае одобрения проекта правительством области муниципалитету будет предусмотрено софинансирование из областного бюджета на новый объект. Земельный участок под детское учреждение был зарезервирован заранее с учетом развития этого района города», — отмечало издание. Учреждение возвели в рекордно короткие сроки — менее чем за год.

«Новый Калининград» направил соответствующие запросы на получение информации в администрацию Зеленоградского округа и ООО «СК „Запад-Строй“».