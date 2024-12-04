Власти: рельсобус до Железнодорожного продолжит курсировать в 2025 году

Рельсобус из Калининграда в Железнодорожный продолжит курсировать в 2025 году. При этом власти Правдинского округа намерены скорректировать время прибытия и отправки в пользу гостей и жителей посёлка. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал глава администрации муниципалитета Владимир Устинов.

«Электропоезд будет ходить [в 2025 году] до Железнодорожного. Мы немного скорректируем время совместно с руководством железной дороги по нашей просьбе и по просьбе тех, кто приезжает в Железнодорожный. Скорректируем время, чтобы он приходил утром и уходил вечером, чтобы нашим гостям было удобнее приезжать в наш район и больше времени проводить. И не только гостям, безусловно, и местным жителям, чтобы можно было утром уехать и вечером приехать, и наоборот, до Калининграда», — заявил Устинов.