Власти: рельсобус до Железнодорожного продолжит курсировать в 2025 году

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Рельсобус из Калининграда в Железнодорожный продолжит курсировать в 2025 году. При этом власти Правдинского округа намерены скорректировать время прибытия и отправки в пользу гостей и жителей посёлка. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал глава администрации муниципалитета Владимир Устинов.

«Электропоезд будет ходить [в 2025 году] до Железнодорожного. Мы немного скорректируем время совместно с руководством железной дороги по нашей просьбе и по просьбе тех, кто приезжает в Железнодорожный. Скорректируем время, чтобы он приходил утром и уходил вечером, чтобы нашим гостям было удобнее приезжать в наш район и больше времени проводить. И не только гостям, безусловно, и местным жителям, чтобы можно было утром уехать и вечером приехать, и наоборот, до Калининграда», — заявил Устинов.

Рельсобус в Железнодорожный в 2024 году запустили 1 мая. Транспорт ходил по выходным и праздничным дням. Сообщение посёлка с Калининградом прекратилось 29 сентября. В сентябре руководство КЖД отметило, что рельсобусом до Железнодорожного воспользовались более 5 тыс. человек. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в октябре рассказал, что пассажиропоток на этом направлении упал на 14% по сравнению с прошлым годом, и заявил, что «это нехорошо».

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