Ермак: пассажиропоток на поезде в Краснолесье превзошёл ожидания

Пассажиропоток на поезде из Калининграда в Краснолесье превзошёл ожидания, а в Железнодорожный, наоборот, упал. Об этом написал министр по культуре и туризму Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

Он отметил, что летний сезон, несмотря на скептические мнения, оказался успешным в плане железнодорожного подвоза туристов по маршруту Калининград — Краснолесье. Им воспользовались 10 тыс. пассажиров, хотя областные власти рассчитывали на 7,5 тыс. При этом Ермак подчеркнул, что в самом посёлке вопрос инфраструктуры остаётся актуальным. Более того, в Краснолесье необходимо организовать транспортную связь между достопримечательностями.

Пассажиропоток на поезде до Железнодорожного из Калининграда по сравнению с прошлым годом упал на 14%. Чиновник заявил, что «это нехорошо».

«Прекрасная была идея местной власти и бизнеса использовать территорию вокзала как приветственной зоны и начала всех турмаршрутов (КЖД даже локомотив подарила, который стоит ржавеет как-то невостребованный), но что-то не получилось, как я понимаю. Хотя сам Железнодорожный и входит в один из национальных турмаршрутов и есть возможность грантовой поддержки от нашего министерства, но нет ни инициатив, ни обращений. В следующем году надо исправлять», — резюмировал министр.