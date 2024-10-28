Ермак: пассажиропоток на поезде в Краснолесье превзошёл ожидания

Ермак: пассажиропоток на поезде в Краснолесье превзошёл ожидания
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Пассажиропоток на поезде из Калининграда в Краснолесье превзошёл ожидания, а в Железнодорожный, наоборот, упал. Об этом написал министр по культуре и туризму Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

Он отметил, что летний сезон, несмотря на скептические мнения, оказался успешным в плане железнодорожного подвоза туристов по маршруту Калининград — Краснолесье. Им воспользовались 10 тыс. пассажиров, хотя областные власти рассчитывали на 7,5 тыс. При этом Ермак подчеркнул, что в самом посёлке вопрос инфраструктуры остаётся актуальным. Более того, в Краснолесье необходимо организовать транспортную связь между достопримечательностями.

Пассажиропоток на поезде до Железнодорожного из Калининграда по сравнению с прошлым годом упал на 14%. Чиновник заявил, что «это нехорошо».

«Прекрасная была идея местной власти и бизнеса использовать территорию вокзала как приветственной зоны и начала всех турмаршрутов (КЖД даже локомотив подарила, который стоит ржавеет как-то невостребованный), но что-то не получилось, как я понимаю. Хотя сам Железнодорожный и входит в один из национальных турмаршрутов и есть возможность грантовой поддержки от нашего министерства, но нет ни инициатив, ни обращений. В следующем году надо исправлять», — резюмировал министр.

О запуске нового маршрута Андрей Ермак впервые сообщил в конце января этого года. Сообщалось также, что в Краснолесье готовили реконструкцию старинного вокзала. Регулярное курсирование рельсовых автобусов РА-2 сообщением Калининград — Краснолесье началось 1 мая и продлилось до 30 сентября 2024 года. Поезда ходили по выходным и праздничным дням.

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