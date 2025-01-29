В Правдинске ввели в эксплуатацию ФОК с бассейном от скандального подрядчика (фото)

В Правдинске ввели в эксплуатацию ФОК с бассейном от скандального подрядчика (фото)
Фото: страница администрации Правдинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в Правдинске. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Комплекс, состоящий из трёх зданий, возвели на земельном участке с кадастровым номером 39:11:010002:808 по адресу: ул. Комсомольская, 34. Указанный застройщик — «Спортивная школа Правдинского муниципального округа». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 15 января 2025 года.

Средства на строительство ФОКа в Правдинске выделили из областного бюджета в 2020 году. Первоначально стоимость работ оценивали в 279 млн руб. Сумма неоднократно увеличивалась, составив в итоге 471,8 млн рублей. Сроки также сдвигались. Работы планировали провести в 2020-2021 годах. В июле 2024 года подрядчика — компанию «Мириам» — оштрафовали за срыв сроков почти на 5 млн рублей.

В сентябре 2024 года правительство Калининградской области выделило более 3,5 млн рублей в виде субсидии Правдинскому округу на установку ограждения со шлагбаумом возле комплекса. Официально открыть ФОК планируют к началу марта.

С компанией «Мириам» у областных властей неоднократно возникали сложности. К подрядчику были претензии по реконструкции дома художника Ловиса Коринта в Гвардейске. Также компания сорвала сроки благоустройства ул. Рокоссовского в Калининграде, она же занималась реконструкцией поликлиники на ул. Горького, которую сдали на 355 дней позже срока. Сейчас «Мириам» параллельно «реконструирует» поликлинику на ул. Марины Расковой.

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