Проект малоэтажных многоквартирных домов в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект строительства малоэтажных многоквартирных домов в Светлогорске по адресу Калининградский проспект, д.20 — 21 прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 4 декабря. Документацию для экспертизы подготовили гурьевская компания ООО «Газспецстрой» и индивидуальные предприниматели Андрей Денисов и Владислав Опацкий. В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.

Дома планируется возвести на участке с кадастровым номером 39:17:000000:1669. Застройщиком выступит ООО «Штерн и К», зарегистрированное в Калининграде на ул. Бассейная. По данным базы контрагентов, генеральным директором и учредителем является Борис Калинин.

Ранее областные власти разрешили «Штерн и К» построить три четырёхэтажных жилых дома в Светлогорске по адресу Калининградский проспект, д.15 — 17. Разрешение на строительство будет действовать до 2034 года.