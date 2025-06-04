Власти разрешили построить жилой дом на Калининградском проспекте в Светлогорске

Областные власти разрешили построить малоэтажный многоквартирный дом на Калининградском проспекте в Светлогорске. Разрешение было выдано ООО «Штерн и К» 27 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:000000:1667. Его уточнённая площадь составляет 7 286 кв. м, а стоимость по кадастру — 17 348 038,86 руб. Разрешение будет действительно до 27 мая 2035 года.