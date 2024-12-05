Полиция три года не может оценить найденный в поле древний золотой браслет (фото)

Калининградский историко-художественный музей намерен приобрести древний браслет из золота, найденный в 2011 году фермером Василием Бабичем на территории Светловского городского округа. Однако совершить эту покупку музей не может уже несколько лет из-за проблем с его оценкой. Об этом на заседании научно-методического совета по культурному наследию рассказал заместитель директора музея по развитию деятельности музея и филиалам Анатолий Валуев.

«Нам было рекомендовано закупить этот злополучный золотой браслет, который был найден еще в 2021 году в посёлке Черепаново фермером Бабичем, — рассказал Валуев. — Но оказалось, что это не так просто. Он нашёл этот браслет, принёс в полицию и сказал, что хочет сдать его как клад. Ничего не получилось. Теперь музей должен разбираться. Что вы нам посоветуете? Какие шаги должен предпринять музей, чтобы всё-таки мы могли приобрести у человека этот браслет? Это клад? Это предмет археологии? Мы историко-культурную экспертизу должны провести или что-то ещё?»

Руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов ответил, что ранее по тому же вопросу к нему обращался археолог Константин Скворцов, являющийся сотрудником музея.

«Я лично консультировался со своим руководством в управлении Министерства культуры РФ по СЗФО, — пояснил Маслов. — Там ничего не нужно изобретать. Есть порядок, есть внутренний приказ Министерства внутренних дел по приёму таких ценностей, который объясняет, что и как нужно делать. Мы со стороны Службы нашим коллегам из областного управления МВД всё разъяснили, направили им копию приказа, договорились, что им помогут в Санкт-Петербурге оценить предмет. Знаете, чем закончилось? Нам просто никак не ответили на наше письмо. Уже года полтора прошло. Что с этим делать, я не знаю, меня удивляет такая позиция. Иногда прокуратура возбуждается, когда отвечаешь гражданам не на 30-й день, а на 31-й, а тут больше года ни ответа, ни привета».

На текущий момент, как пояснил Николай Валуев, золотой предмет полиция вернула владельцу. Предварительно стоимость браслета только по весу оценивается в один миллион, 50 тысяч рублей. «Новый Калининград» обратился за официальным комментарием по проблеме в пресс-службу УМВД по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что браслет весом более 150 граммов на 86% изготовлен из золота. В нём есть незначительные примеси серебра и меди. Предмет, как сообщали в Службе госохраны ОКН, обладает большой исторической ценностью.

«Подобные украшения из круглого в сечении дрота с массивными концами в виде раструбов были распространены в I-V веках на обширной территории от современных Пакистана до Франции, в том числе в пределах России — на сарматских памятниках I-II веков. За всю историю археологических наблюдений, в юго-восточной части Прибалтики, подобных находок из золота обнаружено не было», — пояснял Евгений Маслов.