Маслов: с восстановлением мельницы в Железнодорожном есть некоторые проблемы

Из 18 памятников архитектуры, попавших в региональную программу поддержки, проблемы пока есть лишь по одному объекту — мельнице в Железнодорожном. Об этом «Новому Калининграду» после заседания научно-методического совета по культурному наследию в среду, 4 декабря, рассказал руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов.

«Были проблемы у владельца мельницы в Железнодорожном, — пояснил Маслов. — Он не очень рационально там [смету] посчитал. Проблема была чисто в бизнес-плане. Другие коллеги из числа тех, кто вошёл в программу, также высказывались, говорили, что поэкономнее бы подходили к делу и работали с теми средствами, которые есть. Но пока работы там проводятся. Чем закончится, сложно сказать».

Маслов добавил, что «было бы наивно ожидать стопроцентного результата» от программы, и что «все 18 отобранных проектов дойдут до логического конца».

«Дмитрий Кусков, который возглавлял профильное министерство, и министерство экономики, по-моему, даже на пятидесятипроцентный результат не рассчитывали. Но у нас дела идут гораздо лучше», — заключил Маслов.

«Новый Калининград» связался с предпринимателем Владимиром Колесником, восстанавливающим мельницу, однако прокомментировать ситуацию он отказался.

Ранее Колесник рассказывал «Новому Калининграду», что в его планах открытие в мельнице гостиницы на 27-28 номеров, а также создание музея. Также бизнесмен предполагал, что средств на восстановление может не хватить из-за увеличения сметы, но власти якобы дали ему понять, что «помогут выйти из трудного положения».

Замковая мельница была приобретена Колесником ещё в 2004 году, под проект он зарегистрировал ООО «Гердауэн Сервис». Проект реализуется в рамках программы «Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области», по которой в июле 2021 года с собственником был заключён договор беспроцентного целевого займа сроком на 15 лет. Бюджет проекта оценивается в 142,043 млн рублей из которых 67,809 млн рублей — невозвратные средства, 67,809 млн рублей — средства займа, а 6,426 млн рублей — собственные средства заёмщика.