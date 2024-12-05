«ЕСОО» выделила почти 1,5 млрд рублей на перевозку отходов на полигоны в 2025

«ЕСОО» выделила почти 1,5 млрд рублей на перевозку отходов на полигоны в 2025
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Госпредприятие региона «Единая система обращения с отходами» выделила почти 1,5 млрд рублей рублей на транспортировку отходов на полигоны в 2025 году. Информация о семи электронных аукционах по поиску подрядчика размещена на портале госзакупок.

Предприятие планирует размещать твёрдые коммунальные отходы на свалках под посёлками Жаворонково, Барсуковка и Корнево Гусевского, Неманского и Багратионовского округов соответственно. На эти полигоны планируется отправить 355,6 тыс. тонн мусора. Транспортировка рассчитана с 1 января по 30 сентября 2025 года.

По пяти аукционам уже определили подрядчика. Победители первых, вторых, третьих, пятых и шестых лотов на момент публикации новости неизвестны. По лотам под номерами четыре и восемь подведут итоги 17 и 18 декабря соответственно. Заказчиком является государственное предприятие Калининградской области «ЕСОО». Общая сумма всех закупок равняется 1 млрд 382 млн рублей.

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