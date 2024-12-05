«ЕСОО» выделила почти 1,5 млрд рублей на перевозку отходов на полигоны в 2025

Госпредприятие региона «Единая система обращения с отходами» выделила почти 1,5 млрд рублей рублей на транспортировку отходов на полигоны в 2025 году. Информация о семи электронных аукционах по поиску подрядчика размещена на портале госзакупок.

Предприятие планирует размещать твёрдые коммунальные отходы на свалках под посёлками Жаворонково, Барсуковка и Корнево Гусевского, Неманского и Багратионовского округов соответственно. На эти полигоны планируется отправить 355,6 тыс. тонн мусора. Транспортировка рассчитана с 1 января по 30 сентября 2025 года.