На размещение отходов на полигоне под Барсуковкой выделяют более 230 млн

Все новости по теме: Экология

На размещение и захоронение отходов на полигоне под Барсуковкой с 1 января 2025 года по 31 декабря 2031 года выделяют более 230 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — государственное предприятие Калининградской области «Водоканал». Единственный исполнитель, ГП «Единая система обращения с отходами», обязан разместить на полигоне промышленные отходы — осадок из песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (131 312 947,50 руб.), а также растительные отходы при уходе за зелёными насаждениями, мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации, мусор и смет от уборки складских помещений (100 345 360, 82 руб.).

Ранее Единая система обращения с отходами выделила почти 1,5 млрд рублей рублей на транспортировку отходов на полигоны в 2025 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter