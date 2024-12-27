На размещение отходов на полигоне под Барсуковкой выделяют более 230 млн

На размещение и захоронение отходов на полигоне под Барсуковкой с 1 января 2025 года по 31 декабря 2031 года выделяют более 230 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — государственное предприятие Калининградской области «Водоканал». Единственный исполнитель, ГП «Единая система обращения с отходами», обязан разместить на полигоне промышленные отходы — осадок из песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (131 312 947,50 руб.), а также растительные отходы при уходе за зелёными насаждениями, мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации, мусор и смет от уборки складских помещений (100 345 360, 82 руб.).