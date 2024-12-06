КРКО заключила договор на обследование здания бывшей комендатуры Кёнигсберга

Корпорация развития Калининградской области заключила договор с калининградской компанией «ЭкспертПроектРеставрация» на проведение комплексного инженерного обследования здания по адресу ул. Клиническая, 65-67, сообщает телеграм-канал Корпорации.

Срок выполнения работ по договору составляет 90 дней. На актуализацию сведений о состоянии памятника планируется направить 2,27 млн руб. «В настоящее время задача заключается в том, чтобы установить степень сохранности несущих конструкций, объективное их состояние. По итогам комплексного обследования Корпорация получит данные, на основании которых сможет составить проект и провести первоочередные работы по сохранению объекта культурного наследия и остановить его разрушение», — отметили в КРКО.