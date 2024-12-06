КРКО заключила договор на обследование здания бывшей комендатуры Кёнигсберга

КРКО заключила договор на обследование здания бывшей комендатуры Кёнигсберга
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Корпорация развития Калининградской области заключила договор с калининградской компанией «ЭкспертПроектРеставрация» на проведение комплексного инженерного обследования здания по адресу ул. Клиническая, 65-67, сообщает телеграм-канал Корпорации.

Срок выполнения работ по договору составляет 90 дней. На актуализацию сведений о состоянии памятника планируется направить 2,27 млн руб. «В настоящее время задача заключается в том, чтобы установить степень сохранности несущих конструкций, объективное их состояние. По итогам комплексного обследования Корпорация получит данные, на основании которых сможет составить проект и провести первоочередные работы по сохранению объекта культурного наследия и остановить его разрушение», — отметили в КРКО.

Пожар в здании бывшего отдела внутренних дел на ул. Клинической, 65-67, произошёл в 2005 году. С тех пор строение, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Здание комендатуры Кёнигсберга с рельефами, 1888-1889 г.г.», несколько раз переходило из руки в руки. В настоящее время оно находится в собственности Корпорации развития Калининградской области. В перспективе его планируется передать инвесторам, которые займутся приспособлением памятника к современному использованию.

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