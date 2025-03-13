Корпорация развития выселяет структуру УМВД из комендатуры на Клинической

Корпорация развития Калининградской области пытается выселить одно из силовых ведомств из пристройке к историческому зданию бывшей комендатуры Кёнигсберга, расположенной по адресу ул. Клиническая, 65-67. Об этом на заседании постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры заявил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв.

«Наши совместные дела с правительством и органами власти заключаются в том, что за этим объектом находятся службы, которые нам необходимо переселить с целью консолидации общего единого объекта для работы, — отметил Толмачёв. — Но параллельно мы введем технологическое инструментальное обследование здания с целью формирования перечня предпроектных мероприятий с целью сохранения, конечно, этого уникального объекта. Повторюсь, после того, как мы сформируем условия для переезда органов власти, которые находятся за этим объектом, ровно по этому же адресу, мы тогда более плотно и активно начнём работать с инвесторами».

Руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что в самом здании комендатуры сейчас не базируется ни одно из учреждений, однако в пристройке всё ещё находятся офисы одной из структур УМВД по Калининградской области. Маслов отметил, что переселение ведомства уже сильно затянулось.

В декабре прошлого года Корпорация развития Калининградской области заключила договор с калининградской компанией «ЭкспертПроектРеставрация» на проведение комплексного инженерного обследования здания бывшей комендатуры.