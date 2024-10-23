«Заброшка» регионального значения: что ждёт сгоревшее здание ОВД на Клинической

В следующем году исполнится 20 лет, как здание бывшего отдела внутренних дел на ул. Клинической, 65-67, находится в запустении. Пожар в нём произошёл в 2005 году. С тех пор строение, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Здание комендатуры Кёнигсберга с рельефами, 1888-1889 г.г.», несколько раз переходило из руки в руки. В настоящее время оно находится в собственности Корпорации развития Калининградской области. «Новый Калининград» вспомнил его историю и выяснил, какая судьба ждёт одну из самых известных «заброшек» области.
По данным сайта мэрии Калининграда, двухэтажное трёхкорпусное здание из песочного и коричнево-красного клинкерного кирпича в новороманском стиле было построено в Кёнигсберге в 1888-1889 годах на месте городского дворца Фридриха К.Ф. фон Хольштейн-Бека 1693 года постройки. В нём размещался штаб войск Кёнигсбергского гарнизона. Внутренняя планировка была типичной для административных зданий конца 19 века. В начале 30-х годов один его из залов был выделен под Крепостной музей. Весной 1945 года здание оказалось в зоне ожесточенных боёв и пострадало от снарядов. В послевоенные годы было восстановлено. Как пишет сайт Пруссия39, боковые ризалиты лестничных клеток восточного фасада здания украшают два высоких входных портала, над арочным завершениями которых выполнены медальоны с горельефами голов Марса — над южным входом, и Афины — над северным. Перемычки оконных проемов лучковые и полуциркульные. Фасады здания декорированы междуэтажными и венчающими карнизами.
Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов рассказал, что для начала собственник должен подготовить проект, который необходимо будет согласовать в органах власти. Только потом можно выходить с работами на объекты. «Главное, что они получили задание, это первый шаг», — отметил Маслов. По его словам, потом уже Корпорация сможет выставить объект культурного наследия на торги, либо, возможно, заключить прямое соглашение с потенциальным инвестором.
В Корпорации полагают, что рассматривать будущее использование объекта культурного наследия можно в «направлении многофункциональности». «Говорить о любом коммерческом наполнении этого здания будет возможно после завершения процедур по консолидации имущественного комплекса, — отметили в Корпорации. — Удачное расположение позволяет гибко подойти к формированию инвестиционного предложения для последующей реализации данного объекта. Мы понимаем, что здание с богатой историей в центре города не может не быть точкой притяжения туристов, но, прежде всего, необходимо провести на нём противоаварийные работы. При этом наполнение объекта может быть и сугубо деловым — в Калининграде есть нехватка административных, выставочных и офисных площадей. Управленческая функция является исторической для этого здания, вся его архитектура выражает именно эту идею».
Однако дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. В 2014 году отдел полиции Ленинградского района переехал из здания на Клинической в помещения на ул. Яналова. Тогда же, 10 лет назад, во время отчёта перед областными депутатами экс-начальник регионального УМВД Евгений Мартынов заявил, что какие-либо средства ни из городской администрации, ни из правительства области, ни из федерального бюджета на ремонт отдела полиции так и не были выделены. При этом замглавы администрации Калининграда Александр Зуев в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» утверждал, что «региональное УМВД обязано содержать объект в исправном техническом и хорошем санитарном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта». Он отмечал, что «ранее в бюджете Калининграда на ремонт кровли здания было предусмотрено 12 млн рублей, но они так и не были востребованы».
Спустя год объект был передан из муниципальной собственности в региональную. В постановлении, подписанном экс-губернатором Николаем Цукановым, отмечалось, что на тот момент остаточная стоимость здания по ул. Клинической, 65–67, общей площадью 3048 кв. метров составляла 288 992 руб.
В 2016 году горевший памятник отдали региональному управлению судебного департамента. В 2017 году власти говорили о том, что восстановление уже практически началось. Для сохранения объекта по ведомственной программе были выделены деньги на проект, который в сентябре 2018 года он был направлен на государственную экспертизу в Санкт-Петербург, однако её не прошёл. В 2021 году выяснилось, что у собственника нет денег, чтобы делать ремонт.
В конце концов в феврале 2023 года объект культурного наследия вновь вернулся в собственность региона. Глава областного Агентства по имуществу Наталья Кузнецова обращала внимание, что здание «является неликвидным с точки зрения его продажи», но и «оставить его в таком состоянии невозможно». Поэтому в октябре 2023 года его передали Корпорации развития Калининградской области.
Отметим, что у Корпорации имеется опыт работы с историческими объектами — в частности, в аренду инвесторам были переданы замок «Тапиау» и бастион «Грольман», и в настоящее идут работы над восстановлением объектов и вовлечением их в хозяйственный оборот. Поэтому надежда на то, что знаменитой «заброшке» в центре Калининграда подарят новую жизнь, всё же теплится. Но остаётся без ответа вопрос: почему было упущено целых 20 лет, ведь все эти годы здание находилось в руках государства, одной из задач которого является охрана памятников. И стоит ли тогда ждать чего-то от частных владельцев исторических объектов, если у них перед глазами много лет маячит такой яркий пример государственного отношения к историческому наследию.
Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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