«Заброшка» регионального значения: что ждёт сгоревшее здание ОВД на Клинической

В следующем году исполнится 20 лет, как здание бывшего отдела внутренних дел на ул. Клинической, 65-67, находится в запустении. Пожар в нём произошёл в 2005 году. С тех пор строение, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Здание комендатуры Кёнигсберга с рельефами, 1888-1889 г.г.», несколько раз переходило из руки в руки. В настоящее время оно находится в собственности Корпорации развития Калининградской области. «Новый Калининград» вспомнил его историю и выяснил, какая судьба ждёт одну из самых известных «заброшек» области.



По данным сайта мэрии Калининграда, двухэтажное трёхкорпусное здание из песочного и коричнево-красного клинкерного кирпича в новороманском стиле было построено в Кёнигсберге в 1888-1889 годах на месте городского дворца Фридриха К.Ф. фон Хольштейн-Бека 1693 года постройки. В нём размещался штаб войск Кёнигсбергского гарнизона. Внутренняя планировка была типичной для административных зданий конца 19 века. В начале 30-х годов один его из залов был выделен под Крепостной музей. Весной 1945 года здание оказалось в зоне ожесточенных боёв и пострадало от снарядов. В послевоенные годы было восстановлено. Как пишет сайт Пруссия39, боковые ризалиты лестничных клеток восточного фасада здания украшают два высоких входных портала, над арочным завершениями которых выполнены медальоны с горельефами голов Марса — над южным входом, и Афины — над северным. Перемычки оконных проемов лучковые и полуциркульные. Фасады здания декорированы междуэтажными и венчающими карнизами.

В октябре 2024 года новый собственник здания — Корпорация развития Калининградской области — получил задание на проведение работ по сохранению бывшей комендатуры Кёнигсберга. «Документ позволяет приступить к инженерному исследованию несущих конструкций здания и его фундамента, лестниц, перекрытий и кровли. Задание выдано Службой государственной охраны объектов культурного наследия региона. Результаты исследования лягут в основу проектно-сметной документации для проведения первоочередных противоаварийных работ. В рамках возможностей готовим документацию на сохранение объекта», — сообщили «Новому Калининграду» в Корпорации.

Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов рассказал, что для начала собственник должен подготовить проект, который необходимо будет согласовать в органах власти. Только потом можно выходить с работами на объекты. «Главное, что они получили задание, это первый шаг», — отметил Маслов. По его словам, потом уже Корпорация сможет выставить объект культурного наследия на торги, либо, возможно, заключить прямое соглашение с потенциальным инвестором.

В Корпорации полагают, что рассматривать будущее использование объекта культурного наследия можно в «направлении многофункциональности». «Говорить о любом коммерческом наполнении этого здания будет возможно после завершения процедур по консолидации имущественного комплекса, — отметили в Корпорации. — Удачное расположение позволяет гибко подойти к формированию инвестиционного предложения для последующей реализации данного объекта. Мы понимаем, что здание с богатой историей в центре города не может не быть точкой притяжения туристов, но, прежде всего, необходимо провести на нём противоаварийные работы. При этом наполнение объекта может быть и сугубо деловым — в Калининграде есть нехватка административных, выставочных и офисных площадей. Управленческая функция является исторической для этого здания, вся его архитектура выражает именно эту идею».

В бывшем здании комендатуры долгое время располагался отдел внутренних дел и прокуратура Ленинградского района. В 2005 году в ОВД произошёл сильный пожар — сгорела документация, выгорели внутренние помещения. Огонь уничтожил верхние этажи исторического объекта. При этом часть первого этажа здания долгое время продолжал занимать отдел полиции Ленинградского района. Управление внутренних дел Калининградской области пыталось восстановить здание собственными силами и даже заказывало проектно-сметную документацию. При этом выяснилось, что недвижимость фактически принадлежала городу. В 2007 году власти Калининграда пообещали помочь. В феврале 2007 года экс-начальник ОВД по Ленинградскому району Калининграда Андрей Карпов сообщал , что уже весной начнется ремонт здания.

Однако дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. В 2014 году отдел полиции Ленинградского района переехал из здания на Клинической в помещения на ул. Яналова. Тогда же, 10 лет назад, во время отчёта перед областными депутатами экс-начальник регионального УМВД Евгений Мартынов заявил, что какие-либо средства ни из городской администрации, ни из правительства области, ни из федерального бюджета на ремонт отдела полиции так и не были выделены. При этом замглавы администрации Калининграда Александр Зуев в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» утверждал, что «региональное УМВД обязано содержать объект в исправном техническом и хорошем санитарном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта». Он отмечал, что «ранее в бюджете Калининграда на ремонт кровли здания было предусмотрено 12 млн рублей, но они так и не были востребованы».

Спустя год объект был передан из муниципальной собственности в региональную. В постановлении, подписанном экс-губернатором Николаем Цукановым, отмечалось, что на тот момент остаточная стоимость здания по ул. Клинической, 65–67, общей площадью 3048 кв. метров составляла 288 992 руб.

В 2016 году горевший памятник отдали региональному управлению судебного департамента. В 2017 году власти говорили о том, что восстановление уже практически началось. Для сохранения объекта по ведомственной программе были выделены деньги на проект, который в сентябре 2018 года он был направлен на государственную экспертизу в Санкт-Петербург, однако её не прошёл. В 2021 году выяснилось, что у собственника нет денег, чтобы делать ремонт.





В конце концов в феврале 2023 года объект культурного наследия вновь вернулся в собственность региона. Глава областного Агентства по имуществу Наталья Кузнецова обращала внимание, что здание «является неликвидным с точки зрения его продажи», но и «оставить его в таком состоянии невозможно». Поэтому в октябре 2023 года его передали Корпорации развития Калининградской области.

Отметим, что у Корпорации имеется опыт работы с историческими объектами — в частности, в аренду инвесторам были переданы замок «Тапиау» и бастион «Грольман», и в настоящее идут работы над восстановлением объектов и вовлечением их в хозяйственный оборот. Поэтому надежда на то, что знаменитой «заброшке» в центре Калининграда подарят новую жизнь, всё же теплится. Но остаётся без ответа вопрос: почему было упущено целых 20 лет, ведь все эти годы здание находилось в руках государства, одной из задач которого является охрана памятников. И стоит ли тогда ждать чего-то от частных владельцев исторических объектов, если у них перед глазами много лет маячит такой яркий пример государственного отношения к историческому наследию.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»