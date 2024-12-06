Архитекторы: реновацию в Калининграде нужно начинать с Острова (фото)

Реновацию в Калининграде необходимо начинать с острова Октябрьского, а не с района улицы Пролетарской. Такое предложение в интервью «Новому Калининграду» озвучили архитекторы Игорь Идиатулин и Александр Кубасов, представляющие «Архитектурную мастерскую 4+». По словам Игоря Идиатулина, этот вариант можно рассмотреть в качестве альтернативы концепции реновации района улицы Пролетарской, предложенной ранее архитектором Александром Башиным



«Мысль о возможности реновации застройки острова Октябрьский возникла в ходе работы над конкурсным проектом на месте выставочного комплекса „Балтик-Экспо“, — пояснил Александр Кубасов. — Мы спрогнозировали, как может развиваться застройка острова Октябрьского до второй эстакады. В тот момент уже реализовывался проект ЖК „Рыбная деревня 2“, и можно было делать выводы о жизнеспособности этого формата городской среды. Парцелляция, форма кварталов, их размер и сомасштабность застройки человеку показались нам весьма удачными, и мы решили сделать преемственность в решениях».

По словам Кубасова, мастерская рекомендовала строительство нового пешеходного моста через Преголю с Московского проспекта (от памятника морякам-балтийцам) к набережной Карбышева.

«Мы также организовывали пешеходный бульвар от синагоги и Кафедрального собора к Крестовоздвиженскому собору. Получался новый полноценный пешеходный маршрут, связывающий музейный комплекс Мирового океана, Кафедральный собор, Синагогу и Крестовоздвиженский собор. В связи с этим у нас получилось четыре квартала. Они получились не случайно, а исходя из обстоятельств этого места. Дальше мы попытались сделать реновацию застройки 70-х годов: разбили эту часть острова на квартальные формы и вписали в наш проект новую школу (корпус 22-й гимназии — прим. „Нового Калининграда“)».

Микрорайонный формат застройки согласно концепции Кубасова и Идиатулина замещается квартальным.

«Мы предлагаем более плотную застройку, но меньшей переменной этажности чтобы можно было сформировать выразительный силуэт, — рассказал Кубасов. — Внутри кварталов у нас организовывались пешеходные улицы, бульвары, небольшие площади. С этой концепцией мы в 2021 году заняли второе место [на конкурсе по разработке концепции застройки территории „Балтик-Экспо“ в границах Солнечного бульвара и набережной Карбышева] вместе с проектом Артура Сарница (первое место заказчики решили не присуждать)».