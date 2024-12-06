Облвласти хотят преобразовать «Автовокзал» Калининграда в акционерное общество

Власти хотят преобразовать калининградский «Автовокзал» в акционерное общество. Проект постановления, который утверждает условия приватизации, опубликован на сайте регионального правительства.

На данный момент «Автовокзал» учреждён как государственное предприятие Калининградской области. Планируется, что после реорганизации уставной капитал составит 30,7 млн рублей. Он будет состоять из 30,7 тыс. именных бездокументарных акций номиналом в 1000 рублей за каждую.

Совет директоров АО «Автовокзал» запланирован в составе пяти человек. В него до первого общего собрания акционеров облвласти предлагают назначить замминистра финансов Анатолия Горкина, а также четырёх человек из мининфраструктуры: замминистра Елену Орлову, главбуха Анастасию Ткачук, начальника отдела по организации дорожного движения Дмитрия Галкина и заместителя начальника департамента развития транспортного комплекса Эдуарда Мякишева. Генеральным директором, так же до первого собрания акционеров, предлагается назначить нынешнего руководителя предприятия Владимира Жовтуна.

Проект постановления подготовило агентство по имуществу Калининградской области. Публичное обсуждение по нему продлится до 12 декабря. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.