Прокуратура: полиция незаконно отказала в уголовном деле против ритуальщиков

Прокуратура Ленинградского района Калининграда отменила постановление следователей районного ОМВД, которым полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против похоронного агента, занимавшегося организацией похорон 36-летнего мужчины, скончавшегося в декабре 2023 года. Документ имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

Прокуратура рассмотрела жалобу матери умершего калининградца на бездействие должностных лиц правоохранительных органов. Надзирающий орган установил, что в следственном отделе ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда дважды проводилась процессуальная проверка по сообщению по факту мошеннических действий при оказании ритуальных услуг, в обоих случаях полицейские выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

«Изучением материалов в прокуратуре района установлено, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.10.2024 следователем вынесено в нарушение ст. 7 УПК РФ, в связи с чем отменено прокуратурой как незаконное и необоснованное», — отметили в прокуратуре. Второе постановление следователя от 04.10.2024 также признано прокуратурой района незаконным и необоснованным, в связи с чем отменено. «Материалы направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки», — сообщает прокуратура.

Статья «„Человек умирает лишь раз, второго уже не будет“: история одних похорон» была опубликована на «Новом Калининграде» в августе 2024 года. Жительница областного центра Анна (имя было изменено по просьбе калининградки) рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась при организации похорон единственного сына: её персональные данные без разрешения были переданы похоронному агенту, который при оформлении договора использовал бланк другого ИП и т.д. Телефон, указанный на сайте муниципального предприятия «Альта», как оказалось, принадлежал другой — частной организации.

Кроме того, в день похорон тело сына калининградки оказалось в ужасном состоянии, женщине пришлось хоронить его в закрытом гробу. Хотя российское законодательство гарантирует достойное отношение к телу после смерти.

Калининградка обратилась в полицию, однако следователи ОМВД не нашли состава преступления в действиях похоронного агента.

Отметим также, что ранее калининградцы неоднократно жаловались на утечки персональных данных, из-за которых похоронные агенты получают информацию о смерти близких и атакуют их родственников телефонными звонками. Кроме того, похоронные агенты зачастую не предоставляют официально утверждённых расценок на свои услуги.