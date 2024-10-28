Уроки русского: имеют ли право дети мигрантов без знания языка учиться в школе

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В Калининградской области месяц назад разразился скандал, связанный с миграционным вопросом. Несколько федеральных телеграм-каналов распространили информацию о том, что якобы директору одной из школ родители первоклассников пожаловались на то, что треть учеников класса не знают русский язык, а та в ответ посоветовала «учить узбекский». Следственный комитет начал проверку по данному факту. «Новый Калининград» разбирался, могут ли в калининградских школах учиться дети мигрантов без знания русского языка.

Первое сообщение о конфликте появилось 28 сентября в телеграм-канале «Readovka». Он сообщил, что родители первоклассников одной из школ Калининграда пожаловались на то, что дети мигрантов «мешают первоклашкам учиться, отвратительно ведут себя на уроках и обзываются». А на родительском собрании директор школы якобы «предложила недовольным семьям „искать другую школу или начать учить узбекский“» и заявила, что «присутствие в классе из 19 человек шести не понимающих русского языка детей — „отличный стимул“ для изучения узбекской культуры».

«Как дети мигрантов были приняты в школу без хотя бы базового знания русского языка, директор также не объяснила», — вопрошал федеральный телеграм-канал, имеющий 2,8 млн подписчиков.





Информацию подхватили другие телеграм-каналы. Официальные СМИ отнеслись к ней более настороженно, что, впрочем, неудивительно, поскольку статья 51 «Закона о СМИ» (который не распространяется на телеграм-каналы и блогеров) запрещает использовать право журналиста «на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями». Кроме того, в России ещё никто не отменял 282 статью УК РФ, которая вводит ответственность за разжигание межнациональной розни.

История так и осталась анонимной, фактического подтверждения того, что подобные разговоры в школе действительно имели место, представлено не было. Тем не менее, подогретая социальными медиа тема, вызвала большой общественный резонанс. Как сообщили источники «Нового Калининграда», поднимался вопрос даже об увольнении директора.

Следственный комитет РФ тогда же распространил информацию о том, что «в центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда» о том, что в школе «нарушен образовательный процесс, однако руководство школы не принимает необходимых мер». Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления «организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах».

Чтобы разобраться, как в соответствии с российским законодательством должны действовать школы, можно ли им принимать на учёбу детей мигрантов без знания русского, «Новый Калининград» направил официальный запрос в правительство Калининградской области. Развёрнутый ответ предоставило министерство образования региона.

Из ответа минобра следует, что на сегодня федеральное законодательство не ставит никаких ограничений для приёма в школу детей иностранных граждан и лиц без гражданства. Незнание русского языка не является основанием для отказа приёма в образовательную организацию. Единственным основанием, как того требует федеральное законодательство, может быть только отсутствие свободных мест в школах.

Образовательные организации, в свою очередь, «при наличии у обучающихся дефицитов в знании русского языка в соответствии с установленной компетенцией должны создать необходимые условия для языковой адаптации обучающихся к освоению программ общего образования», в том числе в соответствии с индивидуальными особенностями учеников.

По данным министерства образования, на сегодня в школах области учатся более 800 детей без российского гражданства (по данным «Нового Калининграда», это дети-граждане разных стран, включая Латвию, Литву, Германию и т.п.).

В региональном управлении СК РФ «Новому Калининграду» 28 октября сообщили, что проверка в калининградской школе пока продолжается: «По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следственными органами регионального управления СК России организована и проводится доследственная проверка, в ходе которой детально устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ и сети Интернет. Проверочные мероприятия еще не завершены».

Отметим, что на федеральном уровне уже обсуждается вопрос о том, чтобы внести в российское законодательство изменения, запрещающие принимать в школы детей, не знающих русский язык. С такой инициативой в августе прошлого года выступил председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он также заявлял о необходимости направлять на бесплатные курсы по русскому языку детей мигрантов до того, как они пойдут в школу. Кроме того, с инициативой ввести тест на знание русского языка для поступающих в российские школы и детские сады детей трудовых мигрантов год назад выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Однако законодательного закрепления эти инициативы до настоящего времени не получили, и школы по-прежнему работают на основе той нормативной базы, что есть.

В ноябре 2023 года министр просвещения страны Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах для детей мигрантов собираются ввести диагностику на уровень владения русским языком. По результатам такой проверки им могут быть добавлены дополнительные часы для изучения предмета.

При этом в августе 2024 года почти 53% российских учителей, принявших участие в социологическом исследовании Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, заявили о проблемах с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов у детей мигрантов.

В свою очередь председатель совета Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова отметила, что если дети мигрантов начинают учиться в российских школах с первого-второго класса, то, даже если они плохо владеют русским, они достаточно быстро приспосабливаются и уже к 3–4-му классу начинают отлично им владеть и хорошо учиться. «Трудности могут возникнуть, когда ребенок совсем не знает языка и начинает сразу учиться в 8–9-м классе», — добавила она.

По данным Интерфакса, численность детей мигрантов (лиц, имеющих иностранное гражданство или без гражданства) в целом по России в 2023 году составила около 181 500 человек.





Ответы министерства образования Калининградской области на вопросы «Нового Калининграда»:

— Имеют ли право школы принимать на учебу детей лиц, которые не являются гражданами РФ, и на каком основании?

— Ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным международным договором РФ.

В соответствии с требованиями п.5 ч. 3 ст.4 ФЗ «Об образовании в РФ» создание условий для получения образования в России иностранными гражданами и лицами без гражданства является одной из основных задач правового регулирования отношений в сфере образования.

Ч.1. ст.5 ФЗ «Об образовании установлено, что «в Российской гарантируется право каждого человека на образование».

В соответствии с ч. 1 ст.78 этого федерального закона «иностранные граждане и лица без гражданства (далее — иностранные граждане) имеют право на получение образования в РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом».

«Иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе», — говорится в законе.

При этом подпунктом «г.1» пункта 1 части 2 статьи 29 «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что образовательные организации обеспечивают открытость и доступность информации о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами.

— Имеют ли право школы принимать на учебу детей, которые не владеют русским языком? Есть ли какие-либо регламенты на этот счет?

— Порядок приема иностранных граждан в школы установлен Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458.

Ни Федеральный закон «Об образовании в РФ», ни Порядок приема на обучение не содержат положений, обязывающих образовательные организации оценивать уровень владения русским языком лицами, поступающими на обучение.

Пунктом 3 Приказа Министерства просвещения определено: «Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом и настоящим Порядком».

Исключительной нормы для отказа в приёме ввиду «незнания русского языка» не установлено.

Согласно Методическим рекомендациям, подготовленным по итогам проведения анализа представленных субъектами РФ сведений о положительном опыте деятельности региональных систем образования в указанной сфере (письмо Минпросвещения РФ от 16.08.2021 № НН-202/07), основным механизмом выработки и реализации индивидуальной стратегии сопровождения детей иностранных граждан является психолого-педагогический консилиум, одна из задач которого состоит в выявлении трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений по организации психолого-педагогического сопровождения (Примерное положение о психолого-педагогическом консилиуме утверждено распоряжением федерального Министерства в 2019 году).

— Может ли учебное заведение отказать в приёме ребёнку, не владеющему языком, и на каком основании?

— Исчерпывающим основанием для отказа в приёме в общеобразовательную организацию в соответствии с п. 14 приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 является отсутствие свободных мест.

В ч. 9 ст. 55 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

Таким образом, образовательные организации вправе предусмотреть оценку уровня владения русским языком лицами, поступающими на обучение. Однако результаты такого оценивания не могут повлечь отказ в приеме на обучение в силу положений ФЗ «Об образовании».

— Есть ли в Калининградской области курсы для детей, не владеющих русским языком?

— На основании требований ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» потребность в реализации подобного рода программ определяется образовательными организациями самостоятельно, исходя из принципа автономии.

Вместе с тем в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования при наличии у обучающихся дефицитов в знании русского языка общеобразовательные организации в соответствии с установленной компетенцией должны создать необходимые условия для языковой адаптации обучающихся к освоению программ общего образования.

— Есть ли в министерстве образования статистика, сколько детей, не являющихся гражданами РФ, обучаются в школах региона?

— В настоящее время в школах региона обучается 807 человек, имеющих иностранное гражданство.

— Сведениями о количестве детей, не владеющими русским языком, министерство не располагает. Вместе с тем организация работы образовательных организаций Калининградской области по вопросам социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся несовершеннолетних иностранных граждан направлена на обеспечение основных образовательных потребностей несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей. Данная работа осуществляется с учетом возрастных особенностей детей, а также учета персональных особенностей детей и их способностей к адаптации к российской системе образования и социализации в школьной среде.

«Московский государственный психолого-педагогический университет» разработал методические рекомендации, в которых, в том числе, даны рекомендации по обеспечению эффективной реализации образовательного процесса в целом, при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. Рекомендации Министерством образования направлены в адрес муниципальных органов управления образования для использования в работе.

Вопросами адаптации и интеграции обучающихся иностранных граждан занимаются психологические службы образовательных организаций на местах, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и ситуации их развития. Также дополнительную консультационную помощь родители обучающихся иностранных граждан и сами обучающиеся могут при необходимости (по запросу) получить в центрах социальной помощи семье и детям, областном центре диагностики и консультирования.

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в российских общеобразовательных организациях, с одной стороны рекомендуется организовывать системно, а с другой — учитывать индивидуальные особенности социальной ситуации каждого ребенка.

Приказом министерства образования Калининградской области создана рабочая группа по вопросам социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан (приказ от 30.05.2024 № 635/1), разработан и утвержден региональный комплекс мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования в Калининградской области на период до 2025 года (распоряжение Правительства Калининградской области от 26.12.2022 № 410-рп), мероприятия которого проводятся в соответствии с определенными сроками.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»