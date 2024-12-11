Источник: мэрия Калининграда продает бывший служебный «Genesis» Дятловой (фото)

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда выставил на торги автомобиль «Hyundai Genesis». Извещение опубликовано на сайте торги.гов. Как утверждает источник «Нового Калининграда», автомобиль ранее перевозил главу администрации Елену Дятлову.

Как следует из аукционной документации, «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска черного цвета имеет пробег 322 тыс. км, мощность двигателя — 249 лошадиных сил, автоматическую коробку передач. Начальная цена лота — 1,76 млн рублей. Шаг аукциона — 5 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 февраля.

Напомним, администрация Калининграда в конце сентября заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение автомобиля Kaiyi X7 чёрного цвета. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Как отметили в муниципалитете, кроссовер является служебным транспортным средством администрации Калининграда. По данным источников, автомобиль перевозит главу администрации Елену Дятлову.

Фото: торги.гов