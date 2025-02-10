Мэрии не удалось продать «бывшую машину Дятловой» из-за отсутствия желающих

Открытый аукцион по продаже автомобиля «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска, принадлежащего городской администрации, не состоялся. Соответствующая информация опубликована на сайте торги.гов. Как утверждают источники «Нового Калининграда», ранее автомобиль перевозил главу администрации Елену Дятлову.



Открытый аукцион по продаже «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска черного цвета с начальной ценой в 1,76 млн руб. не состоялся, поскольку на участие в нём не было подано ни одной заявки. Автомобиль имеет пробег 322 тыс. км, мощность двигателя — 249 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. Шаг аукциона — 5 рублей. Заявки на участие в торгах принимались до 3 февраля.

Напомним, машина была выставлена на торги комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда в декабре. Ранее, в конце сентября администрация заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение нового автомобиля Kaiyi X7 чёрного цвета 2024 года выпуска. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Как отметили в муниципалитете, кроссовер является служебным транспортным средством администрации Калининграда. По данным источников, автомобиль перевозит главу администрации Елену Дятлову.