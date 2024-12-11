К проекту сноса «падающего дома» на Моспроспекте хотят вернуться в 2025 году

Власти Калининграда расторгли контракт с подрядчиком, который должен был разработать проект сноса «падающего дома» на Московском проспекте в Калининграде. Компания не смогла выполнить работы. Вновь заняться вопросом проектирования горвласти планируют в 2025 году. Тему обсуждали на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского Совета депутатов в среду, 11 декабря.

«Контракт на проектирование был расторгнут в связи с неисполнением подрядчикам своих обязательств. Не было достаточных данных для проектирования по состоянию этого дома и окружающей застройки. На сегодняшний день мы провели обследование данного дома и частично — окружающей застройки, для того чтобы в следующем году приступить к проектированию сноса и сносу. Дальше специалисты уже будут решать, каким образом это делать и что для этого потребуется», — рассказал председатель комитета Сергей Радковский. Он также отметил, что областной ФКР разрабатывает концепцию капремонта соседних домов.

Дом с трещиной на Московском проспекте, 70 в Калининграде был признан аварийным в ноябре 2018 года. Весной 2021 власти сообщали, что здание, скорее всего, придётся демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались.

В связи с угрозой обрушения дома № 70 власти ввели режим повышенной готовности. Для жильцов соседнего дома № 68 существует опасность обрушения балконов, которые соединяют его с треснувшим зданием. Комитету городского хозяйства и строительства было поручено организовать разработку проектной документации по демонтажу балконов квартир № 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 и 65. Позднее от этой идеи также было решено отказаться. Вместо этого в администрации решили разработать проект по отсоединению конструкций.

Без инвестиций в трещины: власти восьмой год решают судьбу аварийного дома на Моспроспекте