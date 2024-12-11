Комитет Заксобрания одобрил повышение взноса за капремонт на рубль в 2025 году

Комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры Законодательного собрания Калининградской области одобрил повышение взноса за капитальный ремонт на один рубль в 2025 году. Решение приняли на заседании в среду, 11 декабря.

С докладом выступил министр строительство и ЖКХ региона Сергей Черномаз. Он пояснил, что по действующему законодательству взносы за капремонт устанавливаются каждый год. На 2023 они были установлены в размере 8,9 рублей за квадратный метр.

Законопроект подразумевает повышение тарифа на один рубль — до 9,9 рублей. При этом новую сумму планируют начислять с 1 июля по 31 декабря 2025 года. С января по июнь население будет отдавать взнос за капремонт по ныне действующим наценкам.

Члены комитета единогласно рекомендовали региональному Заксобранию принять законопроект сразу в двух чтениях. Заседание областного парламента запланировано на 19 декабря.