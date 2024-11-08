Власти Калининграда снизили цены на двух муниципальных парковках

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На двух муниципальных парковках Калининграда снизили цены. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С сегодняшнего дня на 20 рублей были снижены цены на муниципальных парковках, расположенных у поликлиники на Согласия, у ДС „Янтарный“ и у поликлиники на Гайдара. Теперь оставить свой легковой автомобиль там можно за 50 руб./час (тарификация поминутная). Для посетителей учреждений здравоохранения парковки по прежнему остаются бесплатными», — уточнили в мэрии.

Также в сообщении отмечается, что право пересматривать время от времени ценовую политику было прописано в решении Горсовета. Цель — добиться 70% средней заполняемости паркингов.

Спроса нет: как обстоят дела на новых муниципальных парковках Калининграда

Напомним, в августе сообщалось, что бюджет Калининграда заработал за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок 792 802 рубля. Всего на платных парковках зафиксировано 9 169 парковочных сессий. Меньше всего горвласти заработали на паркинге вблизи не работающей пока новой поликлиники на Сельме на улице Согласия, которая обошлась бюджету в 26,6 млн рублей. На этой парковке автомобилисты с середины мая парковались 55 раз, заработок составил 2958 рублей. При этом к концу 2024 года администрация Калининграда планирует ввести в эксплуатацию шесть новых муниципальных парковок к уже имеющимся пяти. В конце октября стало известно, что городские власти хотят изменить порядок установления оплаты за использование платных парковок. 

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