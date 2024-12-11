Власти Калининграда планируют приобрести мобильное убежище (фото) (видео)

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vniigochs.ru

Администрация Калининграда решила приобрести мобильное убежище. Пробная закупка запланирована на 2025 год. Об этом шла речь на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов в среду, 11 декабря.

Закупка предусмотрена проектом программы «Муниципальное управление» на 2025 и на плановый период 2026-2027 годов. Ориентировочная стоимость убежища — 26 млн рублей.

Мобильное убежище от ядерного и химического оружия МЧС России представило в мае 2024 года. Это конструкция модульного типа, которая, как считают в ведомстве, может также защитить от биологического оружия и других средств поражения.

Убежище «КУБ-М» было разработано учёными ВНИИ ГОЧС. Оно сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками.В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нём есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция мощностью 15 кВт. Перевезти такое убежище можно на фуре.

Серийное производство сооружения стартовало в ноябре 2024 года в Дзержинске Нижегородской области. По словам разработчиков, главное достоинство укрытия — это его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам.

ВНИИ ГОЧС — головная научная организация МЧС. О создании институтом мобильного убежища модульного типа для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности стало известно в декабре 2023 года. Убежище назвали «КУБ-М». Утверждается, что его изготовление и монтаж занимают три месяца, а производство, транспортировка и установка вдвое дешевле возведения стационарного убежища. В мае 2024-го МЧС предложило создать модульные убежища от ядерного и химического оружия. Ведомство отмечало, что имеющихся сейчас в России убежищ недостаточно.

В 2024 году сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» обследовали более 4 тыс. городских подвалов. 3672 из них можно приспособить под укрытия, которыми население сможет воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации. Как сообщается, по крайней мере одно укрытие должно быть в каждой точке города в радиусе одного километра.

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