Для установки мобильного убежища в Калининграде разрешили вырубить 93 дерева (фото)

Власти Калининграда разрешили вырубить 93 дерева и 9 кустарников для установки мобильного убежища. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда»" 12 ноября 2025 года и действует до 30 апреля 2026-го. Вырубка запланирована на ул. Дзержинского, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:4480. Сносу подлежат дуб, клёны, берёзы, ивы и другие породы деревьев.

Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 67 деревьев и 7 кустарников на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в размере 9 646 102 рублей. Посадить необходимо 60 грабов «Фастигиата», а также по семь саженцев клёна и боярышника.

На указанном земельном участке планируют обустроить площадку под убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности «Куб-М». О планах по его приобретению стало известно в конце 2024 года.





Карта: сайт администрации Калининграда

Закупка предусмотрена проектом программы «Муниципальное управление» на 2025 и на плановый период 2026-2027 годов. Ориентировочная стоимость убежища — 26 млн рублей.

Мобильное убежище от ядерного и химического оружия МЧС России представило в мае 2024 года. Это конструкция модульного типа, которая, как считают в ведомстве, может также защитить от биологического оружия и других средств поражения.

Убежище «КУБ-М» было разработано учёными ВНИИ ГОЧС. Оно сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками.В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нём есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция мощностью 15 кВт. Перевезти такое убежище можно на фуре.

Серийное производство сооружения стартовало в ноябре 2024 года в Дзержинске Нижегородской области. По словам разработчиков, главное достоинство укрытия — это его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам.

ВНИИ ГОЧС — головная научная организация МЧС. О создании институтом мобильного убежища модульного типа для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности стало известно в декабре 2023 года. Убежище назвали «КУБ-М». Утверждается, что его изготовление и монтаж занимают три месяца, а производство, транспортировка и установка вдвое дешевле возведения стационарного убежища. В мае 2024-го МЧС предложило создать модульные убежища от ядерного и химического оружия. Ведомство отмечало, что имеющихся сейчас в России убежищ недостаточно.

В 2024 году сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» обследовали более 4 тыс. городских подвалов. 3672 из них можно приспособить под укрытия, которыми население сможет воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации. Как сообщается, по крайней мере одно укрытие должно быть в каждой точке города в радиусе одного километра.