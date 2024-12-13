Филиал Третьяковской галереи заказал поставку 30 скамеек за 4,7 млн рублей

Калининградский филиал Третьяковской галереи заказал поставку 30 уличных скамеек за 4,7 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, учреждение планирует приобрести скамейки размерами два метра в длину, 0,5 метра в ширину и 0,45 метра в высоту. Сиденье должно быть выполнено из продольных реек лиственных пород. Древесину необходимо обработать огнебиозащитой и маслом, она также должна быть морёна тёмно-коричневым тоном.

Поставить товар необходимо в течение 60 дней, но не ранее 13 января 2025 года по адресу Парадная набережная, 3, в Калининграде. Начальная (минимальная) цена контракта составляет 4,67 млн рублей. Подрядчика планируют определить 23 декабря.

В апреле бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде надеются открыть для посетителей в августе. В январе директор филиала Камиля Байдильдина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Калининграде сообщила, что первым проектом галереи в Калининграде станет выставка «Пять веков русского искусства», объединяющая произведения различных направлений, созданные за 500 лет, — иконопись, авангард, работы современных художников и др. Тогда же представители Третьяковки рассказали, что пока что не готовы объявить дату открытия комплекса.

Площадь филиала Третьяковской галереи на Острове составит 17,5 тысяч квадратных метров. Он должен стать частью культурного кластера наряду с филиалами Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, образовательным комплексом и служебным жильём для преподавателей, артистов и студентов.