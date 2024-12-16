В аэропорту «Храброво» задерживается более 10 рейсов

Из-за усиливающегося ветра в расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 9 часов задерживается прилёт и вылет 13 рейсов.

Задерживается вылет трёх рейсов, один рейс по направлению «Калининград — Москва» был отменён. На прилёт задерживается восемь рейсов. Один рейс по направлению «Москва – Калининград» также был отменён. Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области в понедельник, 16 декабря, ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 25-29 м/с. Из-за ветра администрация Калининграда ввела свободное посещение в школах.