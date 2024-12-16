В Калининграде ветер повалил новогодние украшения на пл. Победы и деревья (фото) (дополнено)

В Калининграде в ночь на понедельник сильный ветер опрокинул новогодние украшения на площади Победы в центре города, передает корреспондент «Нового Калининграда». Также, как сообщает пресс-служба городской администрации, были повалены деревья, повреждены автомобили.



На площади Победы повалено несколько конструкций, включая светящиеся елки. Новогодняя ель устояла.

В 6.51 произошло падение дерева на проезжую часть на перекрестке Кленовой аллеи и Люблинского шоссе, при этом был повреждён автомобиль. Также зафиксированы падения деревьев на проезжую часть на перекрестках Габайдулина и ул. Хрисанфова, Богатырской и Герцена, на ул. Бассейной, 81, на Тенистой аллее, 42, повалено два дерева. На проспекте Победы в районе Центрального парка на проезжую часть упал забор. Ликвидацией последствий занимаются сотрудники муниципальных учреждений.

Дополнено: как сообщает пресс-служба горадминистрации, по состоянию на 9.30 утра в Калининграде упало 11 деревьев, два из них на автомобили, одно дерево упало на 9-ти этажный дом, повредило балкон и выбило окно. Транспорт идёт без задержек. Повреждено уличное освещение на ул. Фрунзе, восстановлением повреждений занимается предприятие «Горсвет».