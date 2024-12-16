В пользу владельцев машин-«утопленников» взыскали почти 3 млн руб. компенсации

Суд обязал властей Калининграда выплатить почти 3 млн рублей компенсации горожанам, чьи автомобили пострадали при затоплении улиц во время сильного ливня в начале лета. Об этом во время оперативного совещания регионального правительства заявила глава администрации Елена Дятлова.

Сити-менеджер пояснила, что в суд обратились семь пострадавших автовладельцев, при том что администрации Калининграда было известно о 16 «утопленных» машинах. На данный момент суд рассмотрел три иска и вынес решение о взыскании с городских властей 2,8 млн руб. При этом администрация не сразу выплатит компенсации пострадавшим.

«Озвучена резолютивная часть, мы ждём обосновательной, после чего проходит месяц, чтобы решение суда — это суд первой инстанции — вступило в законную силу. После этого денежные средства будут выплачены по решению суда. <...> Встречусь с [пострадавшими] жителями и ещё раз объясню им этот механизм», — рассказала Дятлова.

Напомним, сильный ливень в Калининграде 2 июня стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда сообщала, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода.