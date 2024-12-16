В пользу владельцев машин-«утопленников» взыскали почти 3 млн руб. компенсации

Суд обязал властей Калининграда выплатить почти 3 млн рублей компенсации горожанам, чьи автомобили пострадали при затоплении улиц во время сильного ливня в начале лета. Об этом во время оперативного совещания регионального правительства заявила глава администрации Елена Дятлова.
Сити-менеджер пояснила, что в суд обратились семь пострадавших автовладельцев, при том что администрации Калининграда было известно о 16 «утопленных» машинах. На данный момент суд рассмотрел три иска и вынес решение о взыскании с городских властей 2,8 млн руб. При этом администрация не сразу выплатит компенсации пострадавшим.
«Озвучена резолютивная часть, мы ждём обосновательной, после чего проходит месяц, чтобы решение суда — это суд первой инстанции — вступило в законную силу. После этого денежные средства будут выплачены по решению суда. <...> Встречусь с [пострадавшими] жителями и ещё раз объясню им этот механизм», — рассказала Дятлова.
Напомним, сильный ливень в Калининграде 2 июня стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда сообщала, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода.Как рассказал «Новому Калининграду» житель ул. Генерала Павлова, во время ливня припаркованные машины жильцов затопило по крыши. «Люди просто не успевали отогнать машины. Пока бежали домой за ключами, машины уже заливало водой, завести было невозможно», — рассказал калининградец.