Беспрозванных: вернёмся к ситуации с трамваем на пр-те Победы после расчётов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал вернуться к ситуации с трамваем на проспекте Победы, где планируют ликвидировать выделенную линию, сохранившуюся с советских времён, и расширить дорогу. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства региона, об этом губернатор сказал, комментируя открытое письмо калининградцев по поводу сохранения трамвайного движения по проспекту Победы.

«Трамвай как вид транспорта в Калининграде, безусловно, мы сохраним. Задача в том, чтобы развивать трамвайную сеть. И здесь самое перспективное — думать о новых маршрутах в сторону густонаселённых микрорайонов. Тогда это будет и удобно для жителей, и экономически целесообразно для городского хозяйства, — сообщил Беспрозванных. — Что касается ситуации с трамваем на проспекте Победы, то я поручил городской администрации предоставить мне обоснованные расчёты. Когда будут цифры, мы вернёмся к этому вопросу. Техническая возможность для восстановления реверсивной трамвайной линии, насколько я знаю, имеется».