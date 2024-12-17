Беспрозванных: вернёмся к ситуации с трамваем на пр-те Победы после расчётов

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал вернуться к ситуации с трамваем на проспекте Победы, где планируют ликвидировать выделенную линию, сохранившуюся с советских времён, и расширить дорогу. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства региона, об этом губернатор сказал, комментируя открытое письмо калининградцев по поводу сохранения трамвайного движения по проспекту Победы.

«Трамвай как вид транспорта в Калининграде, безусловно, мы сохраним. Задача в том, чтобы развивать трамвайную сеть. И здесь самое перспективное — думать о новых маршрутах в сторону густонаселённых микрорайонов. Тогда это будет и удобно для жителей, и экономически целесообразно для городского хозяйства, — сообщил Беспрозванных. — Что касается ситуации с трамваем на проспекте Победы, то я поручил городской администрации предоставить мне обоснованные расчёты. Когда будут цифры, мы вернёмся к этому вопросу. Техническая возможность для восстановления реверсивной трамвайной линии, насколько я знаю, имеется».

Напомним, в конце ноября жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.

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