В Калининграде на проспекте Победы высадили деревья «на трамвайных рельсах» (фото)

В Калининграде в начале проспекта Победы, напротив филиала музея имени Пушкина, высадили саженцы деревьев. О том, что деревья посажены там, где ранее проходили трамвайные пути, «Новому Калининграду» сообщили очевидцы, приславшие фото высадки, сделанное в минувшие выходные.

«Это к вопросу о возвращении трамвая на проспект Победы, — прокомментировали ситуацию авторы снимка. — „Решение ещё не принято“, поэтому мэрия высаживает деревья на месте рельсов».

В свою очередь в пресс-службе мэрии города пояснили, что деревья высажены «в границах красных линий» и поэтому «ничему и никому не мешают».

Напомним, что в конце ноября жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.

В середине декабря губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал вернуться к ситуации с трамваем на проспекте Победы.

«Я поручил городской администрации предоставить мне обоснованные расчёты, — пояснил глава региона. — Когда будут цифры, мы вернёмся к этому вопросу. Техническая возможность для восстановления реверсивной трамвайной линии, насколько я знаю, имеется».