Губернатор перенаправил в мэрию письмо трёх тысяч жителей в защиту трамвая

Инициаторам письма в защиту калининградского трамвая не удалось получить комментарий губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных по поводу судьбы выделенной трамвайной линии на проспекте Победы. Как рассказал «Новому Калининграду» один из авторов письма Александр Панфилов, письмо, которое подписали более трёх тысяч жителей, было перенаправлено в мэрию областного центра.

«При отправке открытого письма на имя губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Марата Хуснуллина была надежда на отклик, на диалог, на то, что власти обратят внимание на большую проблему. Письмо это скреплено подписями более чем 3000 человек. К сожалению, пришедшие ответы удивили и разочаровали одновременно. Сначала из Правительства РФ сообщили, что переслали письмо в областное правительство. Затем само правительство области прислало два ответа, в которых сообщило, что отправило письмо граждан ещё дальше — в администрацию Калининграда. То есть обращение нескольких тысяч людей с просьбой опротестовать действия мэрии, предусматривающие уничтожение трамвайной инфраструктуры на проспекте Победы, отправили на рассмотрение в эту самую мэрию. Несложно предположить, каким будет ответ», — рассказал Александр Панфилов.

По его словам, представители общественности пытались дозвониться на прямую линию губернатора 12 декабря, также писали обращения через интернет. «Знаю, что писало много соседей, людей, кто живёт на проспекте Победы или рядом. Сам тоже отправил вопрос. Помимо этого, написал два обращения в чат-бот губернатора — безрезультатно, безответно. Пытался дозвониться на прямую линию, чтобы хоть по телефону озвучить вопрос, но на том конце были лишь короткие гудки», — отметил Панфилов. Авторам письма до сих пор непонятно, в курсе ли губернатор проблемы и читал ли лично адресованное ему обращение. «Хочется верить, что пока ещё не всё потеряно — Алексей Сергеевич [Беспрозванных] включится в решение проблемы. Пока есть выбор: встретить уникальный в масштабах России 130-летний юбилей калининградского трамвая с уничтоженной инфраструктурой или со сбережённым наследием, которое не просто сохранено — а работает на благо людей. Приумножено. Развивается», — отметил Панфилов.

В правительстве Калининградской области не смогли оперативно предоставить комментарий «Новому Калининграду» по поводу реакции губернатора на письмо общественников.

Снова увидеть трамвай: как в Калининграде борются за возвращение «четверки»

В конце ноября жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. «Также по почте я направил детские рисунки с изображением трамвая на проспекте Победы, картину и специальную футболку для Алексея Сергеевича [Беспрозванных], — добавил Панфилов. — Вся посылка с приложениями занимает 189 листов!»

В октябре этого года в начале проспекта Победы в районе Центрального парка рабочие приступили к демонтажу трамвайных рельсов. За год до этого на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Рельсы начали убирать в апреле, в конце мая стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.

В марте 2021 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла, что задача вернуть трамвай маршрута № 4 на проспект Победы не может быть решена быстро из-за того, что есть сложности с организацией кольцевого маршрута. Он, по её словам, был частично застроен.

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