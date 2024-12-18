Главу сельской администрации под Полесском уволили из-за утраты доверия

Главу администрации Головкинского сельского поселения в Полесскому округе уволили в связи с утратой доверия. Муниципального служащего подозревают в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Прокуратура района главе администрации Полесского муниципального округа внесла представление, по результатам рассмотрения которого муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ход и результаты расследования взяты под контроль», — говорится в сообщении надзорного органа.