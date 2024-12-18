Главу сельской администрации под Полесском уволили из-за утраты доверия

Главу администрации Головкинского сельского поселения в Полесскому округе уволили в связи с утратой доверия. Муниципального служащего подозревают в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Прокуратура района главе администрации Полесского муниципального округа внесла представление, по результатам рассмотрения которого муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ход и результаты расследования взяты под контроль», — говорится в сообщении надзорного органа.Напомним, по версии следствия, мужчина, будучи главой сельской администрации, с января по декабрь 2016 года заключил сам с собой договоры аренды, а в последующем купли-продажи четырех земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Впоследствии приобретенные земельные участки муниципальный служащий перепродал третьим лицам. По данным следствия, ущерб, причиненный действиями подозреваемого муниципалитету, составил свыше 1,4 млн рублей. Подозреваемого поместили под стражу до начала января 2025 года.